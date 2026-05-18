Россия била по Днепру дронами и ракетами: что не сбила ПВО

Россия била по Днепру дронами и ракетами: что не сбила ПВО

Дата публикации 18 мая 2026 10:16
Пилот. Фото: Генштаб ВСУ

В течение ночи и утра 18 мая российские войска осуществили масштабную комбинированную атаку на территорию Украины, запустив более 546 средств воздушного нападения. При этом главным направлением удара оккупантов стали Днепр и прилегающий регион.

Об этом сообщили в пресс-службе Командования Воздушных сил ВСУ, передает Новини.LIVE.

Чем Россия атаковала Украину в ночь на 18 мая

Массированный воздушный обстрел украинских городов начался еще с 18:00 17 мая и продолжался всю ночь. По информации радиотехнических войск Воздушных Сил, в целом армия РФ задействовала для обстрела 546 средств поражения. Приоритетной мишенью врага стали Днепр и Днепропетровская область, однако мощным ударам также подверглись Запорожский, Одесский и Черниговский регионы.

Российские войска запустили 22 ракет наземного базирования и 524 беспилотных аппаратов. В частности, оккупанты выпустили с территории Ростовской области и оккупированного Крыма 14 баллистических ракет комплексов "Искандер-М" и "С-400". Еще восемь крылатых ракет типа "Искандер-К" были запущены непосредственно с крымского полуострова.

Статистика сбитых целей. Фото: Воздушные силы ВСУ

По состоянию на 08:30 утра 18 мая Силы обороны отчитывались об успешном уничтожении или подавлении 507 воздушных целей: четырех крылатых ракет "Искандер-К" и 503 вражеских БпЛА различной модификации.

Однако полностью избежать последствий атаки не удалось. Враг попал 18 ракетами и 16 дронами по 34 локациям, тогда как обломки от сбитых аппаратов упали еще на 11 объектах.

Новини.LIVE сообщали, что в Днепре по состоянию на данные от ОВА в 07:10 пострадало 18 человек. Среди раненых есть дети. В городе возникли несколько масштабных пожаров, есть разрушения среди гражданских объектов.

Ранее советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш" заявил, что Россия могла переоборудовать свои ударные дроны. В частности, на них могли установить новые системы РЭБ, чтобы обходить украинскую систему ПВО.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Анастасия Постоенко
