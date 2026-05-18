Росія била по Дніпру дронами та ракетами: що не збила ППО

Пілот. Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом ночі та ранку 18 травня російські війська здійснили масштабну комбіновану атаку на територію України, запустивши понад 546 засобів повітряного нападу. При цьому головним напрямком удару окупантів стали Дніпро та прилеглий регіон.

Про це повідомили в пресслужбі Командування Повітряних сил ЗСУ, передає Новини.LIVE.

Чим Росія атакувала Україну в ніч проти 18 травня

Масований повітряний обстріл українських міст розпочався ще з 18:00 17 травня та тривав усю ніч. За інформацією радіотехнічних військ Повітряних Сил, загалом армія РФ задіяла для обстрілу 546 засобів ураження. Пріоритетною мішенню ворога стали Дніпро та Дніпропетровська область, проте потужних ударів також зазнали Запорізький, Одеський і Чернігівський регіони.

Російські війська запустили 22 ракет наземного базування та 524 безпілотних апаратів. Зокрема, окупанти випустили з території Ростовської області та окупованого Криму 14 балістичних ракет комплексів "Іскандер-М" та "С-400". Ще вісім крилатих ракет типу "Іскандер-К" були запущені безпосередньо з кримського півострова.

Статистика збитих цілей. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Станом на 08:30 ранку 18 травня Сили оборони звітували про успішне знищення або подавлення 507 повітряних цілей: чотирьох крилатих ракет "Іскандер-К" та 503 ворожих БпЛА різної модифікації.

Проте повністю уникнути наслідків атаки не вдалося. Ворог поцілив 18 ракетами та 16 дронами по 34 локаціях, тоді як уламки від збитих апаратів впали ще на 11 об'єктах.

Новини.LIVE повідомляли, що у Дніпрі станом на дані від ОВА о 07:10 постраждало 18 осіб. Серед поранених є діти. В місті виникли кілька масштабних пожеж, є руйнування серед цивільних об'єктів.

Раніше радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов із позивним "Флеш" заявив, що Росія могла переобладнати свої ударні дрони. Зокрема, на них могли встановити нові системи РЕБ, щоб обходити українську систему ППО.