Ночная атака 25 июня: ПВО сбила 83 дрона из 90 выпущенных Россией

Украинский пилот. Фото: ПС ВСУ

Российские войска совершили за минувшие сутки очередной массированный запуск из 90 беспилотников и ударили баллистической ракетой "Искандер-М" по Украине. Силам противовоздушной обороны к утру удалось уничтожить или подавить 83 вражеских дрона, однако зафиксировано попадание на семи локациях.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные от Воздушных сил ВСУ.

Украина отразила российскую атаку дронами и ракетой

Россияне начали атаку еще в 18:00 в понедельник, 24 июня. Известно, что они применили одну баллистическую ракету "Искандер-М", выпущенную из временно оккупированного Крыма. Также для атак использовали 90 беспилотников. Это были обычные и реактивные "Шахеды", аппараты "Гербера" и "Италмас", а также специальные дроны-имитаторы "Пародия".

Запуски шли из восьми разных точек. Враг бил из российских городов Курск, Брянск, Миллерово, Шаталово, Орел и Приморско-Ахтарск. Также дроны летели с оккупированного Донецка и крымского аэродрома Гвардейское.

Статистика уничтоженных целей в сутки. Фото: Воздушные силы ВСУ

По состоянию на 08:30 утра вторника, 25 июня, украинские защитники сбили или успешно подавили 83 вражеских беспилотника.

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Несмотря на это, военные зафиксировали попадание вражеской баллистики и шести ударных дронов. Они попали по семи разным локациям. Также обломки сбитых аппаратов попадали еще в девяти местах.

Ранее Новости.LIVE сообщали о том, что российские войска ударили по Запорожью и Сумам 25 июня. Они атаковали автозаправочные станции, в результате чего возникли масштабные пожары и значительные разрушения.

Вчера, в среду 24 июня, россияне атаковали обычный пляж в Запорожье . Пострадали шесть гражданских, есть разрушения в помещении местного кафе рядом, а также были повреждены припаркованные автомобили.