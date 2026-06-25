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Головна Штаб Росія атакувала Україну ракетою та 90 дронами: скільки збито

Росія атакувала Україну ракетою та 90 дронами: скільки збито

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Дата публікації: 25 червня 2026 10:25
Нічна атака 25 червня: ППО збила 83 дрони з 90 випущених Росією
Український пілот. Фото: ПС ЗСУ

Російські війська здійснили за минулу добу черговий масований запуск із 90 безпілотників та вдарили балістичною ракетою "Іскандер-М" по Україні. Силам протиповітряної оборони станом на ранок вдалося знищити або придушити 83 ворожі дрони, проте зафіксовано влучання на семи локаціях.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані від Повітряних сил ЗСУ.

Україна відбила російську атаку дронами та ракетою

Росіяни почали атаку ще о 18:00 у понеділок, 24 червня. Відомо, що вони застосували одну балістичну ракету "Іскандер-М", яку випустили з тимчасово окупованого Криму. Також для атак використали 90 безпілотників. Це були звичайні та реактивні "Шахеди", апарати "Гербера" та "Італмас", а також спеціальні дрони-імітатори "Пародія".

Запуски йшли з восьми різних точок. Ворог бив з російських міст Курськ, Брянськ, Міллєрово, Шаталово, Орел та Приморсько-Ахтарськ. Також дрони летіли з окупованого Донецька та кримського аеродрому Гвардійське.

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Статистика знещкоджених цілей за добу. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Станом на 08:30 ранку вівторка, 25 червня, українські захисники збили або успішно придушили 83 ворожі безпілотники.

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Попри це, військові зафіксували влучання ворожої балістики та шести ударних дронів. Вони поцілили по семи різних локаціях. Також уламки збитих апаратів попадали ще у дев'яти місцях. 

Раніше Новини.LIVE повідомляли про те, що російські війська вдарили по Запоріжжю та Сумах 25 червня. Вони атакували автозаправні станції внаслідок чого виникли масштабні пожежі та значні руйнування. 

Вчора, у середу 24 червня, росіяни атакували звичайний пляж в Запоріжжі. Постраждало шестеро цивільних, є руйнування в приміщенні місцевого кафе поруч, а також були пошкоджені припарковані автівки. 

обстріли ППО дрони війна в Україні
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
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