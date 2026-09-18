Ночная атака на Украину 18 сентября: сколько дронов сбила ПВО

Пилот истребителя. Фото: ВВС ВСУ

Защитники украинского неба отразили мощную атаку дронов, уничтожив около 70 БпЛА из 93, запущенных Россией. Враг наносил удары беспилотниками с пяти направлений, в результате чего были зафиксированы попадания в 13 точках. Боевая работа зенитчиков и мобильных групп не прекращается, ведь по состоянию на утро атака еще не завершилась.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.

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Результаты работы ПВО 18 сентября

Для атаки российские войска использовали 93 дрона. Среди них были зафиксированы ударные аппараты типа Shahed, причем 46 из них оснащались реактивными двигателями. Кроме того, противник запустил дроны-имитаторы "Пародия", беспилотники "Гербера", а также цели типа "Бандероль" или "Дань-Т". Запуски осуществлялись из нескольких различных точек: из российских городов Орел и Миллерово, с территории временно оккупированного Донецка, из крымского Гвардейского, а также из акватории Азовского моря.

Статистика сбитых аппаратов. Фото: ВВС ВСУ

По предварительным подсчётам по состоянию на 08:00 утра удалось ликвидировать или подавить средствами РЭБ 69 вражеских беспилотников.

Несмотря на активную оборону, избежать последствий не удалось. Фиксируютсяпопадания в 13 различных точках. Еще в трех местах обнаружено падение обломковсбитых целей.

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Что такое "Дань-Т"

Это новая российская разработка, созданная на базе советско-российской многоцелевой воздушной мишени «Дань-М», из которой убрали парашютную систему и лишние датчики. Боеприпас рассчитан на истощение украинской противовоздушной обороны, а также на поражение лёгкой инфраструктуры, полевых укреплений и бронетехники.

Его технические параметры схожи с боеприпасом S8000 «Бандероль», который сбрасывают с вертолетов Ми-28 и тяжелых беспилотников «Орион».

Согласно данным за август, запуски «Дань-Т» могут осуществляться как с наземных установок, так и с авиационных платформ, в частности с истребителей Су-30СМ, Су-34, Су-35, Су-57, штурмовиков Су-25СМ3 и вертолётов Ми-28.

При воздушном запуске дальность полета достигает 450–500 километров, тогда как запуск с земли значительно сокращает эту дистанцию. Российское командование пытается использовать этот боеприпас в качестве дешевой замены крылатым ракетам.

Новини.LIVE сообщали, что ближайшей зимой Украине по-прежнему потребуется помощь западных партнеров, чтобы сбивать российские баллистические ракеты. Как отметил народный депутат Роман Костенко на ежегодной встрече YES, собственных сил для этого пока недостаточно. В то же время он подчеркнул, что параллельно украинская армия должна работать над уничтожением самих вражеских установок, с которых россияне запускают эти ракеты.

Кроме того, растет опасность от модернизированных беспилотников. Военный Егор Фирсов предупредил, что Россия производит все больше скоростных реактивных "Шахедов", и они становятся все более эффективными. Из-за этого уже в начале зимы столица может подвергнуться массированным атакам, когда в небе над Киевом одновременно будут кружить десятки таких дронов.

Чтобы противостоять этой угрозе, Украина создала собственное оружие. Министерство обороны в ближайшее время подпишет договоры на закупку первой специальной системы для сбивания именно реактивных "Шахедов". Разработка уже успешно прошла все испытания и сейчас проходит последние официальные проверки перед тем, как поступить на вооружение.