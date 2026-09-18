Нічна атака на Україну 18 вересня: скільки дронів збила ППО

Пілот винищувача. Фото: ПС ЗСУ

Захисники українського неба відбили потужну дронову атаку, знищивши близько 70 БпЛА з 93 запущених Росією. Ворог бив безпілотниками з п'яти напрямків, спричинивши влучання на 13 локаціях. Бойова робота зенітників та мобільних груп не припиняється, адже атака станом на ранок ще не завершилася.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані Повітряних сил ЗСУ.

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Результати роботи ППО 18 вересня

Для атаки російські війська використали 93 дрони. Серед них були зафіксовані ударні апарати типу Shahed, причому 46 із них оснащувалися реактивними двигунами. Крім того, противник випустив дрони-імітатори "Пародія", безпілотники "Гербера", а також цілі типу "Бандероль" або "Дань-Т". Запуски відбувалися з кількох різних точок: з російських міст Орел та Міллерово, з території тимчасово окупованого Донецька, з кримського Гвардійського, а також з акваторії Азовського моря.

Статистика збиття. Фото: ПС ЗСУ

За попередніми підрахунками станом на 08:00 ранку, вдалося ліквідувати або подавити засобами РЕБ 69 ворожих безпілотників.

Попри активну оборону, уникнути наслідків не вдалося. Фіксуються влучання на 13 різних локаціях. Ще у трьох місцях виявлено падіння уламків збитих цілей.

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Що таке "Дань-Т"

Це нова російська розробка, створена на базі радянсько-російської багатоцільової повітряної мішені "Дань-М", з якої прибрали парашутну систему та зайві датчики. Боєприпас розрахований на виснаження української протиповітряної оборони, а також ураження легкої інфраструктури, польових укріплень і бронетехніки.

Його технічні параметри подібні до боєприпасу S8000 "Бандероль", який скидають з гелікоптерів Ми-28 та важких безпілотників "Оріон".

Згідно з даними за серпень, запуски "Дань-Т" можуть здійснюватися як із наземних установок, так і з авіаційних платформ, зокрема винищувачів Су-30СМ, Су-34, Су-35, Су-57, штурмовиків Су-25СМ3 та вертольотів Ми-28.

Під час повітряного старту дальність польоту сягає 450–500 кілометрів, тоді як запуск із землі значно зменшує цю дистанцію. Російське командування намагається використовувати цей боєприпас як дешеву заміну крилатим ракетам.

Новини.LIVE повідомляли, що найближчої зими Україні все ще буде потрібна допомога західних партнерів, щоб збивати російські балістичні ракети. Як зазначив народний депутат Роман Костенко на щорічній зустрічі YES, власних сил для цього поки недостатньо. Водночас він підкреслив, що паралельно українська армія повинна працювати над знищенням самих ворожих установок, з яких росіяни запускають ці ракети.

Разом із тим зростає небезпека від оновлених безпілотників. Військовий Єгор Фірсов попередив, що Росія виготовляє все більше швидкісних реактивних "Шахедів", і вони стають ефективнішими. Через це вже на початку зими столиця може зазнати масованих атак, коли в небі над Києвом одночасно кружлятимуть десятки таких дронів.

Щоб протидіяти цій загрозі, Україна створила власну зброю. Міністерство оборони найближчим часом підпише договори на закупівлю першої спеціальної системи для збиття саме реактивних "Шахедів". Розробка вже успішно пройшла всі випробування і зараз проходить останні офіційні перевірки перед тим, як потрапити до військових.