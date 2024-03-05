Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Штаб arrow Россияне распространяют новый фейк о мобилизации в Украине — что нужно знать arrow

Россияне распространяют новый фейк о мобилизации в Украине — что нужно знать

5 марта 2024 21:24
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
В ЦПД предупредили о фейке россиян, о мобилизации в Украине — что известно
Украинские военнослужащие на фронте. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Россияне продолжают активно распространять фейки о мобилизации в Украине. В этот раз враг продвигает в соцсетях лживую информацию о том, что якобы в Черниговской области принудительно забирают на военную службу бездомных.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации (ЦПД).

Читайте также:

"Вражеские Telegram-каналы распространяют информацию о том, что 119 ОБрТрО в Черниговской области якобы мобилизовала бездомных", — сообщили в ЦПД.

На этом ложь не остановилась, россияне добавили, что якобы из-за мобилизации бездомных украинские подразделения остались без соответствующего обеспечения.

"Верифицировав информацию в 119 ОБрТрО, Центр сообщает, что это очередной вброс вражеской пропаганды, поскольку мобилизация входит в компетенцию ТЦК и СП, а не командование бригады. Кроме того, обеспечение личного состава в подразделениях проводится согласно всем нормам", — подчеркнули в ЦПД.

 

В ЦПИ сообщили о фейке, распространяющем враг о мобилизации бездомных
Официальное сообщение ЦПД. Скриншот из соцсетей

В Центре противодействия дезинформации также отметили, что это уже не впервые россияне распространяют фейки о 119 ОБрТрО. Так, пропагандисты пытались убедить украинское общество в том, что в бригаду набирают девушек от 16 до 30 лет, которых собираются привлекать к действиям на передовых позициях.

Ранее мы сообщали, что в России придумали очередной фейк о том, что якобы в украинских школах преследуют детей, чьи родители не воюют.

Напомним, мы писали, россияне распространили новый фейк, будто бойцы спецподразделения KRAKEN расстреляли гражданских.

Также мы рассказывали, что в ЦПД опровергли фейк россиян о том, что Украина продает военную помощь.

россия
война
фейки
Украина
бездомные
ЦПД

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

29 февраля 2024
Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

1 марта 2024

11:11 Нафтогаз предупредил об изменении условий для потребителей с 1 марта

06:30Су-57 — зачем Россия начала использовать на войне новейшие самолеты

29 февраля 2024
Новость с видео

21:48 Чем следует обработать яблони после зимы — урожай будет чистым и богатым

1 марта 2024

08:21 Жирона продаст Цыганкова — куда перейдет украинец