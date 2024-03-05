В ЦПД предупредили о фейке россиян, о мобилизации в Украине — что известно

Украинские военнослужащие на фронте. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Россияне продолжают активно распространять фейки о мобилизации в Украине. В этот раз враг продвигает в соцсетях лживую информацию о том, что якобы в Черниговской области принудительно забирают на военную службу бездомных.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации (ЦПД).

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"Вражеские Telegram-каналы распространяют информацию о том, что 119 ОБрТрО в Черниговской области якобы мобилизовала бездомных", — сообщили в ЦПД.

На этом ложь не остановилась, россияне добавили, что якобы из-за мобилизации бездомных украинские подразделения остались без соответствующего обеспечения.

"Верифицировав информацию в 119 ОБрТрО, Центр сообщает, что это очередной вброс вражеской пропаганды, поскольку мобилизация входит в компетенцию ТЦК и СП, а не командование бригады. Кроме того, обеспечение личного состава в подразделениях проводится согласно всем нормам", — подчеркнули в ЦПД.

Официальное сообщение ЦПД. Скриншот из соцсетей

В Центре противодействия дезинформации также отметили, что это уже не впервые россияне распространяют фейки о 119 ОБрТрО. Так, пропагандисты пытались убедить украинское общество в том, что в бригаду набирают девушек от 16 до 30 лет, которых собираются привлекать к действиям на передовых позициях.

Ранее мы сообщали, что в России придумали очередной фейк о том, что якобы в украинских школах преследуют детей, чьи родители не воюют.

Напомним, мы писали, россияне распространили новый фейк, будто бойцы спецподразделения KRAKEN расстреляли гражданских.

Также мы рассказывали, что в ЦПД опровергли фейк россиян о том, что Украина продает военную помощь.