У ЦПД попередили про фейк росіян, щодо мобілізації в Україні — що відомо

Українські військовослужбовці на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Росіяни продовжують активно розповсюджувати фейки про мобілізацію в Україні. Цього разу ворог просуває у соцмережах брехливу інформацію, нібито в Чернігівській області примусово забирають на військову службу безхатьків.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації (ЦПД).

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"Ворожі Telegram-канали поширюють інформацію про те, що 119 ОБрТрО в Чернігівській області нібито мобілізувала безхатьків", — повідомили в ЦПД.

На цьому брехня не зупинилася, росіяни додали, що нібито через мобілізацію бездомних українські підрозділи залишилися без відповідного забезпечення.

"Верифікувавши інформацію у 119 ОБрТрО, Центр повідомляє, що це черговий вкид ворожої пропаганди, оскільки мобілізація входить у компетенцію ТЦК та СП, а не командування бригади. Крім цього, забезпечення особового складу в підрозділах проводиться згідно з усіма нормами", — підкреслили у ЦПД.

Офіційний допис ЦПД. Скриншот з соцмереж

У Центрі протидії дезінформації також зауважили, що це вже не вперше росіяни поширюють фейки про 119 ОБрТрО. Так, пропагандисти намагалися переконати українське суспільство у тому, що до бригади набирають дівчат віком від 16 до 30 років, яких збираються залучати до дій на передових позиціях.

Раніше ми повідомляли, що у Росії вигадали черговий фейк, нібито в українських школах цькують дітей, чиї батьки не воюють.

Нагадаємо, ми писали, росіяни поширили новий фейк, ніби бійці спецпідрозділу KRAKEN розстріляли цивільних.

Також ми розповідали, що у ЦПД спростували фейк росіян про те, що Україна продає військову допомогу.