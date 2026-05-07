РФ выпустила по Украине 102 дрона за ночь: есть попадания

Дата публикации 7 мая 2026 08:36
Мобильная группа ПВО. Фото: УНИАН

Российские войска в ночь на 7 мая атаковали Украину 102 ударными различных типов. Враг осуществлял пуски с семи направлений. Противовоздушная оборона обезвредила большинство целей, но есть попадания.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Атака на Украину 7 мая

Этой ночью россияне атаковали украинские города и села дронами типа Shahed, Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия". Пуски осуществлялись из направлений Брянск, Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск, а также из временно оккупированного Донецка и Крыма.

Отмечается, что по состоянию на 08:00 противовоздушная оборона сбила 92 вражеских БпЛА на севере и востоке страны. Однако есть попадание восьми дронов на шести локациях, а также падение обломков на четырех локациях.

Результат работы ПВО. Фото: Воздушные силы

В то же время в Воздушных силах предупредили, что в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Украинцев призывают соблюдать правила безопасности.

Как писали Новини.LIVE, руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко предупредил об усилении российский обстрелов в ближайшие дни. Он подчеркнул важность соблюдения мер безопасности и призвал граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Так, оккупанты ударили этой ночью по Днепру. В городе повреждены дома и горит квартира. Также известно, что пострадали два человека, среди которых беременная женщина.

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
