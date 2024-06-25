Как получить результаты ВВК, что говорят юристы

При прохождении ВВК. Фото: "НикВести"

В случае если военнослужащий не может получить справку о решении ВВК (без которой невозможно подать документы на МСЭК), он должен подать рапорт по направлению на МСЭК на имя командира части. Или если тот откажется подписывать такой рапорт, нужно обращаться в высшее командование или в суд.

Об этом на портале "Юристи.UA" рассказал адвокат Юрий Айвазян.

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Военному не выдают справку от ВВК

К юристам за помощью обратился гражданин, который не может получить на руки решение военно-врачебной комиссии.

Решения (последнее и предыдущее) ВВК, по словам военнослужащего, находятся в санчасти, которая их не выдает. "И теперь я не могу попасть на МСЭК", — посетовал военный.

Куда писать рапорт

Сергей Айвазян подчеркнул: "Надо подать рапорт командиру части о направлении на МСЭК" .

После этого, скорее всего, справку по результатам ВВК медчасть будет вынуждена отдать.

"В случае отказа действия командира можно обжаловать в высшее командование или в суд", — добавил адвокат.

Напомним, ранее юрист Юрий Танасийчук заявил, что военные и военнообязанные будут проходить ВВК дважды, в результате отсутствия статуса "ограниченно пригодных".

Добавим, что действующее законодательство не регулирует временной промежуток, который требуется на обжалование решения военно-врачебной комиссии по состоянию военнообязанного. Также не существует какой-либо установленной нормы или бланков для заявления об обжаловании.