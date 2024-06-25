Как получить результаты ВВК, что говорят юристы

Результаты ВВК не отдают на руки — совет юриста
В случае если военнослужащий не может получить справку о решении ВВК (без которой невозможно подать документы на МСЭК), он должен подать рапорт по направлению на МСЭК на имя командира части. Или если тот откажется подписывать такой рапорт, нужно обращаться в высшее командование или в суд.
Об этом на портале "Юристи.UA" рассказал адвокат Юрий Айвазян.
Военному не выдают справку от ВВК
К юристам за помощью обратился гражданин, который не может получить на руки решение военно-врачебной комиссии.
Решения (последнее и предыдущее) ВВК, по словам военнослужащего, находятся в санчасти, которая их не выдает. "И теперь я не могу попасть на МСЭК", — посетовал военный.
Куда писать рапорт
Сергей Айвазян подчеркнул: "Надо подать рапорт командиру части о направлении на МСЭК" .
После этого, скорее всего, справку по результатам ВВК медчасть будет вынуждена отдать.
"В случае отказа действия командира можно обжаловать в высшее командование или в суд", — добавил адвокат.
Напомним, ранее юрист Юрий Танасийчук заявил, что военные и военнообязанные будут проходить ВВК дважды, в результате отсутствия статуса "ограниченно пригодных".
Добавим, что действующее законодательство не регулирует временной промежуток, который требуется на обжалование решения военно-врачебной комиссии по состоянию военнообязанного. Также не существует какой-либо установленной нормы или бланков для заявления об обжаловании.
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