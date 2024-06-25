Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Штаб arrow Результати ВЛК не віддають на руки — порада юриста arrow

Результати ВЛК не віддають на руки — порада юриста

25 червня 2024 15:27
fce305b2-5b65-4f73-c0af-8ff6c79e5300 - Артур Кот
Артур Кот
Редактор
Як отримати результати ВЛК, що говорять юристи
Під час проходження ВЛК. Фото: "НикВести"
fce305b2-5b65-4f73-c0af-8ff6c79e5300 - Артур Кот
Артур Кот
Редактор

У випадку, якщо військовослужбовець не може отримати довідку про рішення ВЛК (без якої неможливо подати документи на МСЕК), він має подати рапорт щодо направлення на МСЕК на ім’я командира частини. Або, якщо той відмовиться підписувати такий рапорт, треба звертатися до вищого командування чи в суд.

Про це на порталі "Юристи.UA" розповів адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Військовому не видають довідку з ВЛК

До юристів за допомогою звернувся громадянин, який не може отримати на руки рішення військово-лікарської комісії.

Рішення (останнє і попереднє) ВЛК, за словами військовослужбовця, знаходяться у санчастині, яка їх не видає. "І тепер я не можу попасти на МСЕК", — поскаржився військовий.

Куди писати рапорт

Сергій Айвазян наголосив: "Треба подати рапорт командиру частини про направлення на МСЕК".

Після цього, скоріш за все, довідку з результатами ВЛК медчастина буде змушена віддати. 

"У разі відмови дії командира можна оскаржити до вищого командування або до суду", — додав адвокат.

Нагадаємо, раніше юрист Юрій Танасійчук заявив, що військові та військовозобов'язані проходитимуть ВЛК двічі, внаслідок відсутності статусу "обмежено придатних.

Додамо, що чинне законодавство не регулює часовий проміжок, який потрібен на оскарження рішення військово-лікарської комісії щодо стану військовозобов’язаного. Також не існує якоїсь усталеної норми чи бланків для заяви про оскарження.

суд
ЗСУ
ВЛК
рапорт
військовослужбовці

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

13 червня 2024

17:34 Вбивство 9-річної українки у Німеччині — підозрюваний зробив заяву