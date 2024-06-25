Як отримати результати ВЛК, що говорять юристи

Під час проходження ВЛК. Фото: "НикВести"

У випадку, якщо військовослужбовець не може отримати довідку про рішення ВЛК (без якої неможливо подати документи на МСЕК), він має подати рапорт щодо направлення на МСЕК на ім’я командира частини. Або, якщо той відмовиться підписувати такий рапорт, треба звертатися до вищого командування чи в суд.

Про це на порталі "Юристи.UA" розповів адвокат Юрій Айвазян.

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Військовому не видають довідку з ВЛК

До юристів за допомогою звернувся громадянин, який не може отримати на руки рішення військово-лікарської комісії.

Рішення (останнє і попереднє) ВЛК, за словами військовослужбовця, знаходяться у санчастині, яка їх не видає. "І тепер я не можу попасти на МСЕК", — поскаржився військовий.

Куди писати рапорт

Сергій Айвазян наголосив: "Треба подати рапорт командиру частини про направлення на МСЕК".

Після цього, скоріш за все, довідку з результатами ВЛК медчастина буде змушена віддати.

"У разі відмови дії командира можна оскаржити до вищого командування або до суду", — додав адвокат.

Нагадаємо, раніше юрист Юрій Танасійчук заявив, що військові та військовозобов'язані проходитимуть ВЛК двічі, внаслідок відсутності статусу "обмежено придатних.

Додамо, що чинне законодавство не регулює часовий проміжок, який потрібен на оскарження рішення військово-лікарської комісії щодо стану військовозобов’язаного. Також не існує якоїсь усталеної норми чи бланків для заяви про оскарження.