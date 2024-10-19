Мобилизация в Украине - в Минобороны сообщили о создании фейковых чат-ботов Резерв+ в Telegram

Мобильное приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Министерство обороны Украины больше не оказывает техническую поддержку приложению "Резерв+" через Telegram. Поэтому все подобные чат-боты — это фейковые аккаунты.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram в субботу, 19 октября.

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Фейковый аккаунт "Резерв+" в Telegram

Пророссийские мошеннические группы создали фейковый чат-бот технической поддержки приложения "Резерв+" в Telegram. В Минобороны заявили, что в мае, когда запустилось приложение, техническая поддержка пользователей осуществлялась через несколько платформ, в том числе и Telegram, однако это был начальный этап работы.

"После анализа рисков использования Telegram для технической поддержки мы отказались от этого канала, поскольку не могли гарантировать безопасность данных в рамках этой платформы. Чат-бот был удален из приложения, а также удалено альфа-имя бота", — говорится в сообщении.

Министерство сообщило, что недавно появилась информация о том, что через созданный фейковый бот была осуществлена рассылка сторонних файлов.



"Мы немедленно обратились в Telegram с запросом о его удалении, и бот был уничтожен. По указанной ссылке создание аккаунта больше невозможно", — отметили в Минобороны.

Как это повлияло на безопасность приложения

Отмечается, что на безопасность приложения "Резерв+" обнаруженные посторонние действия не повлияли никоим образом.

"Все данные пользователей передаются в реестр "Оберіг" исключительно в зашифрованном виде. Сам "Резерв+" не сохраняет никаких данных о пользователях", — отметили в министерстве.

Пользователей также предупредили о том, что Министерство обороны не ведет техническую поддержку через мессенджер Telegram, поэтому любые аккаунты или чат-боты с подобным названием являются фейковыми.

Сообщение Минобороны. Фото: скриншот

Сообщение Министерства обороны. Фото: скриншот

Напомним, если гражданину, подавшему заявление об отсрочке, поступила СМСка из ТЦК , ему не стоит сразу туда идти. Юристы советуют дождаться, когда информация об отсрочке подтянется в приложении "Резерв+".

Также мы писали о том, что у части военнообязанных граждан после обновления военно-учетных данных в мобильном приложении "Резерв+" появилась информация о том, что эти граждане находятся в розыске. В таком случае им следует обратиться в ТЦК.