Мобілізація в Україні — у Міноборони повідомили про створення фейкових чат-ботів Резерв+ у Telegram

Мобільний застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов

Міністерство оборони України більше не надає технічну підтримку застосунку "Резерв+" через Telegram. Тому всі подібні чат-боти — це фейкові акаунти.

Про це повідомила пресслужба Міноборони у Telegram у суботу, 19 жовтня.

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Фейковий акаунт "Резерв+" у Telegram

Проросійські шахрайські групи створили фейковий чат-бот технічної підтримки застосунку "Резерв+" у Telegram. У Міноборони заявили, що у травні, коли запустився застосунок, технічна підтримка користувачів здійснювалась через декілька платформ, зокрема, і Telegram, проте це був початковий етап роботи.

"Після аналізу ризиків використання Telegram для технічної підтримки ми відмовилися від цього каналу, оскільки не могли гарантувати безпеку даних у межах цієї платформи. Чат-бот було видалено із застосунку, а також видалено альфа-імʼя боту", — йдеться у повідомленні.

Міністерство повідомило, що нещодавно з'явилася інформація про те, що через створений фейковий бот було здійснено розсилку сторонніх файлів.



"Ми негайно звернулися до Telegram із запитом про його видалення, і бот був знищений. За вказаним посиланням створення акаунту більше неможливе", — наголосили в Міноборони.

Як це вплинуло на безпеку застосунку

Зазначається, що на безпеку застосунку "Резерв+" виявлені сторонні дії не вплинули жодним чином.

"Усі дані користувачів передаються до реєстру "Оберіг" винятково у зашифрованому вигляді. Сам "Резерв+" не зберігає жодних даних про користувачів", — зауважили у міністерстві.

Користувачів також попередили про те, що Міністерство оборони не веде технічну підтримку через месенджер Telegram, тому будь-які акаунти чи чат-боти з подібною назвою є фейковими.

Допис Міноборони. Фото: скриншот

Допис Міністерства оборони. Фото: скриншот

Нагадаємо, якщо громадянину, який подав заяву про відстрочку, надійшла СМСка із ТЦК, йому не варто відразу туди йти. Юристи радять дочекатися, коли інформація про відстрочку підтягнеться у застосунку "Резерв+".

Також ми писали про те, що у частини військовозобов’язаних громадян після оновлення військово-облікових даних у мобільному застосунку "Резерв+" з’явилася інформація про те, що ці громадяни перебувають у розшуку. У такому випадку їм треба звернутися до ТЦК.