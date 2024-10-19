Мобілізація в Україні — у Міноборони повідомили про створення фейкових чат-ботів Резерв+ у Telegram

"Резерв+" немає ботів техпідтримки у Telegram — у Міноборони заявили про фейки
Міністерство оборони України більше не надає технічну підтримку застосунку "Резерв+" через Telegram. Тому всі подібні чат-боти — це фейкові акаунти.
Про це повідомила пресслужба Міноборони у Telegram у суботу, 19 жовтня.
Фейковий акаунт "Резерв+" у Telegram
Проросійські шахрайські групи створили фейковий чат-бот технічної підтримки застосунку "Резерв+" у Telegram. У Міноборони заявили, що у травні, коли запустився застосунок, технічна підтримка користувачів здійснювалась через декілька платформ, зокрема, і Telegram, проте це був початковий етап роботи.
"Після аналізу ризиків використання Telegram для технічної підтримки ми відмовилися від цього каналу, оскільки не могли гарантувати безпеку даних у межах цієї платформи. Чат-бот було видалено із застосунку, а також видалено альфа-імʼя боту", — йдеться у повідомленні.
Міністерство повідомило, що нещодавно з'явилася інформація про те, що через створений фейковий бот було здійснено розсилку сторонніх файлів.
"Ми негайно звернулися до Telegram із запитом про його видалення, і бот був знищений. За вказаним посиланням створення акаунту більше неможливе", — наголосили в Міноборони.
Як це вплинуло на безпеку застосунку
Зазначається, що на безпеку застосунку "Резерв+" виявлені сторонні дії не вплинули жодним чином.
"Усі дані користувачів передаються до реєстру "Оберіг" винятково у зашифрованому вигляді. Сам "Резерв+" не зберігає жодних даних про користувачів", — зауважили у міністерстві.
Користувачів також попередили про те, що Міністерство оборони не веде технічну підтримку через месенджер Telegram, тому будь-які акаунти чи чат-боти з подібною назвою є фейковими.
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