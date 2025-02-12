Обновление Резерв+ — как подать заявку на контракт 18-24

Приложение Резерв+. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В приложении Резерв+ появилась возможность подать заявку на "Контракт 18-24". Вышла обновленная версия мобильного приложения Резерв+, в которой теперь доступна возможность подать заявку на заключение добровольного однолетнего контракта в рамках проекта Министерства обороны Украины "Контракт 18-24".

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

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Обновление Резерв+ для оформления "Контракта 18-24"

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Обновление уже доступно для пользователей iOS и Android. В приложении можно найти актуальные вакансии, ознакомиться с условиями службы и перечнем бригад, к которым можно присоединиться.

Что такое "Контракт 18-24"

"Контракт 18-24" — это добровольный проект для граждан в возрасте от 18 до 24 лет, желающих вступить в ряды Вооруженных сил Украины на срок 1 год. Контракт предусматривает расширенный финансовый и социальный пакет.

В Минобороны объясняли, что добровольцы будут получать ежемесячное денежное обеспечение суммой до 120 000 грн, возможность оформления "нулевой" ипотеки, учиться в ЗВО за государственный счет, получать бесплатное медицинское обеспечение, в частности зубное протезирование, иметь право на выезд за границу после года службы и не только.

Напомним, юрист объяснил, как действовать, если в Резерв+ появилась красная лента на экране.