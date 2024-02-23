Рекрутинг в Украине — какие специальности самые популярные среди добровольцев

Украинские военнослужащие на фронте. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Как известно, с осени прошлого года в Украине действует система рекрутинга добровольцев в ВСУ. Как мужчины, так и женщины могут выбрать конкретную должность в конкретном подразделении, где будут максимально эффективными и смогут внести свой весомый вклад в победу. Пока украинцы довольно активно отзываются на вакансии, которые им предлагают рекрутинговые компании. Также наблюдается и постепенный рост числа подразделений, размещающих свои предложения на сайтах.

Об этом рассказал СЕО портала по поиску работы Work.ua Артур Михно в эфире телеканала "1+1". Он раскрыл детали, сколько граждан откликнулись на вакансии и какие специальности наиболее популярны среди добровольцев.

Так, по его словам, на размещенные на сайте Work.ua вакансии откликнулось более 50 тысяч человек. Интересно, что среди них примерно одинаковое количество мужчин (51%) и женщин (49%).

Женщины чаще всего откликаются на следующие вакансии:

медик;

фельдшер;

бухгалтер;

деловод.

А вот мужчины выбирают и боевые, и не боевые специальности, самые популярные:

гранатометчик;

сапер;

капеллан и т.д.

Очень многие мужчины откликаются на профессии, связанные с электрикой. В то же время, некоторых специалистов достаточно сложно найти, например, дизелистов или газосварщиков.

Также Михно добавил, что на Work.ua есть предложения от 380 подразделений, а проект стартовал всего с 30. Указано наличие 2400 различных позиций в подразделения. Это достаточно высокий показатель, считает аналитик.

"Это важно, потому что фактически мы подошли к задаче, которую ставили перед собой и Минобороны, и мы как проект, помогающий ВСУ с поиском специалистов", — отметил он.

Наиболее активными подразделениями по размещению вакансий являются морская пехота (95 вакансий), воинская часть А4085 — это силы ТРО ВСУ (51 вакансия), Госпогранслужба (43 вакансии), "Азов" (36 вакансий).

Максимальное количество предложений в категориях медицины, телекоммуникаций, связи, автобизнеса и транспорта.

"В то же время видим такие позиции как веб-дизайнер, большая потребность в бухгалтерах, в людях с IТ-квалификацией. Поэтому все желающие профессионально присоединиться и помочь стране в победе могут присоединиться именно к профессиональным позициям", — призвал Артур Михно.

Ранее мы писали, какие гражданские профессии пользуются спросом в "Азове".

Напомним, мы сообщали, что в Третьей штурмовой объяснили разницу между мобилизацией и рекрутингом.

Также мы информировали, как присоединиться к армии через Lobby X.