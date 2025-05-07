Рекрутинг в украинскую армию — какие вакансии доступны

Тренировка на полигоне. Фото иллюстративное: НГУ

В Украине продолжается масштабный набор в ряды Сил Обороны. Если вы ищете свое место в защите государства - самое время сделать свой выбор и присоединиться к защитникам Украины.

Об этом сообщает канал Lobby X ARMY.

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БПЛА:

Оператор FPV-дронов в батальон беспилотных авиационных систем "Pentagon" 225 ОШП

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Связь:

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Командир взвода в 34 ОБрБО

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Повар в 9 отдельную бригаду беспилотных систем

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Напомним, подразделения "Азов" набирают монтажников оборудования. Нужны люди с навыками работы с электроинструментами и готовностью работать на высоте.

Кроме того, в подразделения "Азов" ищут водителей, которые способны ремонтировать автомобили во фронтовых условиях.