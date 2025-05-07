Рекрутинг в украинскую армию — какие вакансии доступны
В Украине продолжается масштабный набор в ряды Сил Обороны. Если вы ищете свое место в защите государства - самое время сделать свой выбор и присоединиться к защитникам Украины.
Об этом сообщает канал Lobby X ARMY.
Подборка самых актуальных военных вакансий
Выбирайте свое направление, присоединяйтесь к борьбе, становитесь частью сильной, профессиональной армии.
Авиация:
- Старший летчик в 26 отдельную авиационную эскадрилью ГПСУ
- Авиационный техник вертолета в 26 отдельную авиационную эскадрилью ГПСУ
- Все авиационные вакансии.
Артиллерия:
- Старший наводчик миномета до 4 штурмового батальона 5 ОШБр
- Наводчик танка до 10 ОГШБр
- Все артиллерийские вакансии.
БПЛА:
- Оператор FPV-дронов в батальон беспилотных авиационных систем "Pentagon" 225 ОШП
- Оператор БПЛА/FPV-дронов в подразделение "Крылья" ГУР МОУ
- Все БПЛА вакансии.
Связь:
- Радиотелефонист в 14 отдельный полк БпАК
- Связист в 56 ОМПБр в 56 ОМПБр
- Все вакансии по специальности связь
Зенит:
- Оператор ЗРК и антидронных систем до 1 ОТБр
- Стрелок-зенитчик в 80 ОДШБр
- Все вакансии зенитчиков.
Командование:
- Главный сержант до 73 отдельного батальона 101 ОБрТрО
- Командир взвода в 34 ОБрБО
- Все вакансии в командование
Кухня
- Повар в 9 отдельную бригаду беспилотных систем
- Повар в 53 отдельный стрелковый батальон 116 ОМБр
- Все вакансии по специальности кухня
Логистика
- Такелажник в 57 ОМПБр
- Начальник склада в 3 пограничный отряд ГПСУ
- Все логистические вакансии.
Медицина:
- Медсестра/медбрат хирургического отделения до 4 полка "Рейнджер"
- Фельдшер до 100 ОМБр
- Все медицинские вакансии.
Механизация:
- Механик-водитель танка до 54 ОМБр
- Водитель-наводчик БТР в 1 отдельный батальон морской пехоты
- Все вакансии по специальности механизация
Обучение:
- Инструктор в 47 ОМБр
- Специалист образовательного отдела в 12 бригаду специального назначения "Азов" НГУ
- Все вакансии по специальности обучение
НРК:
- Оператор НРК в 108 отдельный батальон "Волки Да Винчи"
- Оператор беспилотных наземных систем в роту ударных беспилотных систем 77 ОАэМБр
- Все НРК-вакансии.
ППП:
- Заместитель командира роты по ППП до 68 ОЕБр
- Психолог в 429 отдельный полк беспилотных систем "Ахиллес"
- Все ППП вакансии.
Пресс-служба:
- Видеооператор в Центр специальных операций "А" СБУ
- PR-менеджер в 1 отдельный штурмовой полк
- Все вакансии в пресс-службы.
Пехота:
- Стрелок в 202 отдельный батальон 103 ОБрТрО
- Гранатометчик в 81 ОАэМБр
- Все вакансии в пехоту.
РЭБ/РЭР:
- Оператор РЭР во 2 отряд 3 полка ССО
- Оператор средств РЭБ в 2 штурмового батальона "HONEYBADGER" 92 ОШБр
- Все РЭБ/РЭР вакансии.
Ремонт:
- Инженер-авиаконструктор в Центр масштабирования технологических решений
- Слесарь в 43 ОМБр
- Все вакансии по специальности ремонт.
Разведка:
- Начальник группы разведки в 414 отдельную бригаду ударных беспилотных авиационных систем "Птицы Мадьяра"
- Оператор-разведчик в 144 Центр ССО
- Все вакансии в разведку
Разминирование:
- Споттер/взрывотехник БПЛА в 22 отдельный батальон специального назначения ОПБр
- Сапер в 247 отдельный батальон 127 ОБрТрО
- Все вакансии по специальности разминирования
Снайпинг:
- Снайпер в 28 ОМБр
- Снайпер в 226 отдельный батальон 127 ОБрТрО
- Все снайпинговые вакансии.
Судоходство:
- Комендор в Первый дивизион противоминных кораблей
- Оператор гидроакустической команды в Первый дивизион противоминных кораблей
- Все вакансии по специальности судоходство
Транспорт:
- Водитель в 155 ОМБр
- Водитель в 17 ОВМБр
- Все транспортные вакансии.
Штаб:
- Рекрутер-интервьюер (испанский/португальский языки) в 2 Интернациональный Легион
- Аналитик в 4 центр рекрутинга Сил ТрО
- Все штабные вакансии.
IT:
- Data Science Engineer в Отдельный специальный центр электронной поддержки
- Инженер компьютерного зрения в Центр масштабирования технологических решений
- Все IT вакансии.
Прочее:
- Музыкант в 59 отдельную штурмовую бригаду беспилотных систем
- Швец в 29 отдельный танковый батальон в 29 отдельный танковый батальон
- Все вакансии в категории "другое".
Напомним, подразделения "Азов" набирают монтажников оборудования. Нужны люди с навыками работы с электроинструментами и готовностью работать на высоте.
Кроме того, в подразделения "Азов" ищут водителей, которые способны ремонтировать автомобили во фронтовых условиях.
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