Рекрутинг до українського війська — які вакансії доступні

Тренування на полігоні. Фото ілюстративне: НГУ

В Україні триває масштабний набір до лав Сил оборони. Якщо ви шукаєте своє місце у захисті держави — саме час зробити свій вибір і долучитися до оборонців України.

Про це повідомляє канал Lobby X ARMY.

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Нагадаємо, підрозділи "Азов" набирають монтажників обладнання. Потрібні люди з навичками роботи з електроінструментами та готовністю працювати на висоті.

Крім того, до підрозділів "Азов" шукають водіїв, які здатні ремонтувати автомобілі у фронтових умовах.