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Рекрутинг до українського війська — які вакансії доступні

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Дата публікації: 7 травня 2025 20:05
Рекрутинг до українського війська — які вакансії доступні
Тренування на полігоні. Фото ілюстративне: НГУ

В Україні триває масштабний набір до лав Сил оборони. Якщо ви шукаєте своє місце у захисті держави — саме час зробити свій вибір і долучитися до оборонців України.

Про це повідомляє канал Lobby X ARMY.

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Обирайте свій напрям, приєднуйтесь до боротьби, ставайте частиною сильної, професійної армії.

Авіація:

Артилерія:

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Командування:

Кухня

  • Кухар до 9 окремої бригади безпілотних систем
  • Кухар до 53 окремого стрілецького батальйону 116 ОМБр
  • Усі вакансії за спеціальністю кухня

Логістика

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Механізація:

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ППП:

Пресслужба:

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Ремонт:

Розвідка:

Розмінування:

Снайпінг:

Судноплавство:

Транспорт:

Штаб:

IT:

Інше:

Нагадаємо, підрозділи "Азов" набирають монтажників обладнання. Потрібні люди з навичками роботи з електроінструментами та готовністю працювати на висоті.

Крім того, до підрозділів "Азов" шукають водіїв, які здатні ремонтувати автомобілі у фронтових умовах.

ЗСУ вакансії ССО війна в Україні Рекрутинг
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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