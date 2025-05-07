Рекрутинг до українського війська — які вакансії доступні
В Україні триває масштабний набір до лав Сил оборони. Якщо ви шукаєте своє місце у захисті держави — саме час зробити свій вибір і долучитися до оборонців України.
Про це повідомляє канал Lobby X ARMY.
Добірка найактуальніших військових вакансій
Обирайте свій напрям, приєднуйтесь до боротьби, ставайте частиною сильної, професійної армії.
Авіація:
- Старший льотчик до 26 окремої авіаційної ескадрильї ДПСУ
- Авіаційний технік вертольота до 26 окремої авіаційної ескадрильї ДПСУ
- Усі авіаційні вакансії.
Артилерія:
- Старший навідник міномета до 4 штурмового батальйону 5 ОШБр
- Навідник танка до 10 ОГШБр
- Усі артилерійські вакансії.
БпЛА:
- Оператор FPV-дронів до батальйону безпілотних авіаційних систем "Pentagon" 225 ОШП
- Оператор БпЛА/FPV-дронів до підрозділу "Крила" ГУР МОУ
- Усі БпЛА вакансії.
Зв'язок:
- Радіотелефоніст до 14 окремого полку БпАК
- Зв’язківець до 56 ОМПБр
- Усі вакансії за спеціальністю зв'язок
Зеніт:
- Оператор ЗРК та антидронових систем до 1 ОТБр
- Стрілець-зенітник до 80 ОДШБр
- Усі вакансії зенітників.
Командування:
- Головний сержант до 73 окремого батальйону 101 ОБрТрО
- Командир взводу до 34 ОБрБО
- Усі вакансії до командування
Кухня
- Кухар до 9 окремої бригади безпілотних систем
- Кухар до 53 окремого стрілецького батальйону 116 ОМБр
- Усі вакансії за спеціальністю кухня
Логістика
- Такелажник до 57 ОМПБр
- Начальник складу до 3 прикордонного загону ДПСУ
- Усі логістичні вакансії.
Медицина:
- Медсестра/медбрат хірургічного відділення до 4 полку "Рейнджер"
- Фельдшер до 100 ОМБр
- Усі медичні вакансії.
Механізація:
- Механік-водій танка до 54 ОМБр
- Водій-навідник БТР до 1 окремого батальйону морської піхоти
- Усі вакансії за спеціальністю механізація
Навчання:
- Інструктор до 47 ОМБр
- Фахівець освітнього відділу до 12 бригади спеціального призначення "Азов" НГУ
- Усі вакансії за спеціальністю навчання
НРК:
- Оператор НРК до 108 окремого батальйону "Вовки Да Вінчі"
- Оператор безпілотних наземних систем до роти ударних безпілотних систем 77 ОАеМБр
- Усі НРК-вакансії.
ППП:
- Заступник командира роти з ППП до 68 ОЄБр
- Психолог до 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес"
- Усі ППП вакансії.
Пресслужба:
- Відеооператор до Центр спеціальних операцій "А" СБУ
- PR-менеджер до 1 окремого штурмового полку
- Усі вакансії до пресслужб.
Піхота:
- Стрілець до 202 окремого батальйону 103 ОБрТрО
- Гранатометник до 81 ОАеМБр
- Усі вакансії в піхоту.
РЕБ/РЕР:
- Оператор РЕР до 2 загону 3 полку ССО
- Оператор засобів РЕР до 2 штурмового батальйону "HONEYBADGER" 92 ОШБр
- Усі РЕБ/РЕР вакансії.
Ремонт:
- Інженер-авіаконструктор до Центру масштабування технологічних рішень
- Слюсар до 43 ОМБр
- Усі вакансії за спеціальністю ремонт.
Розвідка:
- Начальник групи розвідки до 414 окремої бригади ударних безпілотних авіаційних систем "Птахи Мадяра"
- Оператор-розвідник до 144 Центру ССО
- Усі вакансії в розвідку
Розмінування:
- Споттер/вибухотехнік БПЛА до 22 окремого батальйону спеціального призначення ОПБр
- Сапер до 247 окремого батальйону 127 ОБрТрО
- Усі вакансії за спеціальністю розмінування
Снайпінг:
- Снайпер до 28 ОМБр
- Снайпер до 226 окремого батальйону 127 ОБрТрО
- Усі снайпінгові вакансії.
Судноплавство:
- Комендор до Першого дивізіону протимінних кораблів
- Оператор гідроакустичної команди до Першого дивізіону протимінних кораблів
- Усі вакансії за спеціальністю судноплавство
Транспорт:
- Водій до 155 ОМБр
- Водій до 17 ОВМБр
- Усі транспортні вакансії.
Штаб:
- Рекрутер-інтерв’юєр (іспанська/португальська мови) до 2 Інтернаціонального Легіону
- Аналітик до 4 центру рекрутингу Сил ТрО
- Усі штабні вакансії.
IT:
- Data Science Engineer до Окремого спеціального центру електронної підтримки
- Інженер комп’ютерного зору до Центру масштабування технологічних рішень
- Усі IT вакансії.
Інше:
- Музикант до 59 окремої штурмової бригади безпілотних систем
- Швець до 29 окремого танкового батальйону
- Усі вакансії в категорії "інше".
Нагадаємо, підрозділи "Азов" набирають монтажників обладнання. Потрібні люди з навичками роботи з електроінструментами та готовністю працювати на висоті.
Крім того, до підрозділів "Азов" шукають водіїв, які здатні ремонтувати автомобілі у фронтових умовах.
Читайте Новини.LIVE!