Какой законопроект по реформированию МСЭК могут принять уже на следующей неделе

Совещание по реформированию МСЭК. Фото: Офис Президента Украины

Один из законопроектов по реформе МСЭК подготовили ко второму чтению. Голосование за него может состояться в Верховной Раде на следующей неделе.

Об этом шла речь во время совещания по реформированию системы МСЭК, которое состоялось в четверг, 12 декабря, под председательством заместителя руководителя Офиса Президента Ирины Верещук.

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Законопроект № 12209 о социальной поддержке украинцев и украинок, имеющих ограниченную трудоспособность, в частности людей с инвалидностью, решили доработать. Прежде чем выносить его на голосование в Верховной Раде, планируют провести обсуждение с общественностью.

А вот законопроект № 12178 о внедрении оценки повседневного функционирования личности уже готов к второму чтению. Парламент может принять его на следующей неделе.

Несмотря на внесение изменений в законодательство, статусы и выплаты определенным категориям граждан останутся неизменными.

Напомним, Кабинет Министров утвердил проект изменений в закон о МСЭК. В частности, система станет цифровой. Это поможет снизить риски коррупции.

Также мы сообщали, что 18 ноября Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №11225 об усовершенствовании процедур проведения МСЭК . Систему медицинской комиссии планируют сделать более прозрачной и удобной для людей с инвалидностью.