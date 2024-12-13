Який законопроєкт щодо реформування МСЕК можуть ухвалити вже наступного тижня

Нарада щодо реформування МСЕК. Фото: Офіс Президента України

Один із законопроєктів щодо реформи МСЕК підготували до другого читання. Голосування за нього може відбутися у Верховній Раді вже наступного тижня.

Про це йшлося під час наради щодо реформування системи МСЕК, яка відбулася в четвер, 12 грудня, під головуванням заступниці керівника Офісу Президента Ірини Верещук.

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Законопроєкт № 12209 щодо соціальної підтримки українців та українок, які мають обмежену працездатність, зокрема людей з інвалідністю, вирішили допрацювати. Перш ніж виносити його на голосування у Верховній Раді, планують провести обговорення із громадськістю.

А от законопроєкт № 12178 щодо впровадження оцінювання повсякденного функціонування особи наразі вже готовий до другого читання. Парламент може ухвалити його вже наступного тижня.

Попри внесення змін до законодавства, статуси та виплати для певних категорій громадян залишаться незмінними.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів затвердив проєкт змін до закону про МСЕК. Зокрема, система стане цифровою. Це допоможе зменшити ризики корупції.

Також ми повідомляли, що 18 листопада Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №11225 щодо вдосконалення процедур проведення МСЕК. Систему медичної комісії планують зробити більш прозорою та зручною для людей з інвалідністю.