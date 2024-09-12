Реабилитация военных — сколько времени должны занимать ежедневные процедуры

Военный на реабилитацию. Фото: The Village

Министерство здравоохранения требует, чтобы каждый военный на стационарном лечении получал не менее трех часов реабилитации в день. Услуги зависят от личных потребностей пациента.

Об этом сообщил директор Департамента высокотехнологичной медицинской помощи и инноваций Минздрава Василий Стрелка в эфире телемарафона "Єдині новини" в четверг, 12 сентября.

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Стрелка отметил, что каждый военнослужащий, находящийся на лечении в стационаре, должен получать не менее трех часов реабилитации в день.

"Если кто сейчас находится на реабилитации и с ним не занимаются три часа в день, это значит, что пациент не получает то, за что уже заплатило государство. Это требование Минздрава", — подчеркнул представитель Министерства здравоохранения.

Он добавил, что услуги зависят от индивидуальных потребностей пациента. Они включают реабилитационную оценку, разработку плана восстановления, занятия с терапевтами, протезирование, а также поддержку психологов и психотерапевтов.

"Все потребности, необходимые для восстановления пациента, входят в реабилитационный пакет", — подчеркнул Стрелка.