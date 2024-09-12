Реабілітація військових — скільки часу повинні займати щоденні процедури

Військовий на реабілітації. Фото: The Village

Міністерства охорони здоров’я вимагає, аби кожен військовий на стаціонарному лікуванні отримував щонайменше три години реабілітації на день. Послуги залежать від індивідуальних потреб пацієнта.

Про це повідомив директор Департаменту високотехнологічної медичної допомоги та інновацій МОЗ Василь Стрілка в ефірі телемарафону "Єдині новини" у четвер, 12 вересня.

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Стрілка зазначив, що кожен військовослужбовець, який перебуває на лікуванні у стаціонарі, має отримувати щонайменше три години реабілітації на день.

"Якщо хтось зараз перебуає на реабілітації і з ним не займаються три години на день, це означає, що пацієнт не отримує те, за що вже заплатила держава. Це вимога МОЗ", — наголосив представник Міністерства охорони здоров'я.

Він додав, що послуги залежать від індивідуальних потреб пацієнта. Вони включають реабілітаційне оцінювання, розробку плану відновлення, заняття з терапевтами, протезування, а також підтримку психологів та психотерапевтів.

"Всі потреби, які потрібні для відновлення пацієнта, входять у реабілітаційний пакет", — підкреслив Стрілка.