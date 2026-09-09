Массированная атака на Украину 9 сентября: ПВО уничтожила 165 дронов

Ракеты и 196 БпЛА: чем РФ атаковала по Украине и что было сбито
С вечера 8 сентября Россия нанесла по Украине удары баллистическими ракетами и 196 дронами различных типов. По предварительным данным на утро, Силы обороны успешно уничтожили или подавили 165 беспилотников. Однако, к сожалению, избежать попаданий не удалось.
Об этом Новини.LIVE сообщает со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.
Как отработала ПВО в Украине 9 сентября
Россия нанесла комбинированный удар, запустив баллистические ракеты "Искандер-М" с территории временно оккупированного Крыма, а также ракеты S8000 "Бандероль" из акватории Азовского моря.
Наряду с ракетным вооружением захватчики запустили 196 ударных беспилотников. Среди них зафиксированы дроны-камикадзе типа Shahed, в частности их реактивные модификации, аппараты "Гербера" и имитационные ложные цели "Пародия".
Пуски осуществлялись сразу с нескольких направлений: из российских городов Орел и Курск, а также из временно оккупированных Донецка и Гвардейского в Крыму.
По состоянию на 08:30 утра в среду, 9 сентября, известно, что удалось уничтожить или подавить 165 вражеских беспилотников, среди которых были Shahed, "Гербера" и дроны других типов.
Вместе с тем военные подтвердили, что были попадания ударных БПЛА и ракет противника сразу в 23 разных локациях. Кроме того, еще в четырех местах обнаружено падение обломков от сбитых воздушных целей.
Новини.LIVE сообщали, что автозавод Volkswagen в немецком Оснабрюке перепрофилируют на оборонное производство. Стартовым проектом станет совместная работа с израильской компанией Rafael над системами противовоздушной обороны, что позволит сохранить рабочие места для более чем 1200 сотрудников предприятия.
Между тем в Украине ежедневно происходят обстрелы со стороны РФ. На фоне этих атак Киев ведет переговоры с партнерами о срочном усилении ПВО и передаче средств перехвата баллистических ракет.