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Главная Штаб Ракетно-дроновая атака РФ на Украину: ПВО уничтожила 227 целей

Ракетно-дроновая атака РФ на Украину: ПВО уничтожила 227 целей

Ua ru
24 сентября 2026 09:33
Атака РФ 24 сентября: ПВО сбила 227 ракет и дронов
Работа сил ПВО. Иллюстративное фото: Северное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины/Facebook

В ночь на 24 сентября Россия нанесла удар по Украине с помощью ракет и ударных беспилотников. Силы противовоздушной обороны сбили или подавили 227 воздушных целей противника. Основными направлениями удара стали Одесская и Киевская области.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

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Результаты работы сил ПВО по вражеским целям

В ночь на 24 сентября, начиная с 18:00 23 сентября, российские войска атаковали Украину противокорабельными ракетами "Циркон" из Курской, Ростовской и Орловской областей РФ. Также российские войска применили баллистические ракеты Искандер-М/С-400/КН-23 из Курской и Брянской областей РФ.

Кроме того, РФ запустила 282 ударных БпЛА типа Shahed, в том числе реактивные, а также "Гербер", баллажирующие боеприпасы Бандероль/Дань-Т и дроны-имитаторы типа "Пародия".

Запуски осуществлялись с направлений Орла, Миллерово, Шаталово, Курска, Приморско-Ахтарска — РФ, ТОТ Донецка, Гвардейского, Чауды — ТОТ АР Крым, а также из акватории Азовского моря.

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Воздушное нападение отражали — авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушная оборона сбила или подавила 227 целей противника:

  • 4 противокорабельные ракеты "Циркон";
  • 3 баллистические ракеты Искандер-М/С-400/KN-23;
  • 1 Бандероль/Дань-Т;
  • 219 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов.

К сожалению, не обошлось без последствий. Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 13 точках. Падение сбитых целей и их обломков зафиксировали еще в 10 точках.

По состоянию на 08:00 атака продолжалась, в воздушном пространстве оставались десятки вражеских БпЛА.

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Скриншот сообщения Воздушных сил ВСУ/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский заявил, что во время последней атаки РФ на Киев 24 сентября 2026 года ПВО сбила 60% баллистических ракет. Президент пояснил, что более низкие показатели в ходе других атак были связаны с нехваткой ракет для систем ПВО. По его словам, Украина просит США и европейских партнеров помочь с необходимыми средствами.

Новини.LIVE также писали, что Андрей Сибига заявил, что Россия атаковала ключевые дата-центры Украины. По его словам, в результате ночных и утренних ударов погибли два человека, ещё более 40 получили ранения. Министр подчеркнул необходимость ужесточения санкций против РФ и увеличения количества средств противоракетной обороны.

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Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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