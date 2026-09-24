Атака РФ 24 сентября: ПВО сбила 227 ракет и дронов

Работа сил ПВО. Иллюстративное фото: Северное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины/Facebook

В ночь на 24 сентября Россия нанесла удар по Украине с помощью ракет и ударных беспилотников. Силы противовоздушной обороны сбили или подавили 227 воздушных целей противника. Основными направлениями удара стали Одесская и Киевская области.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

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Результаты работы сил ПВО по вражеским целям

В ночь на 24 сентября, начиная с 18:00 23 сентября, российские войска атаковали Украину противокорабельными ракетами "Циркон" из Курской, Ростовской и Орловской областей РФ. Также российские войска применили баллистические ракеты Искандер-М/С-400/КН-23 из Курской и Брянской областей РФ.

Кроме того, РФ запустила 282 ударных БпЛА типа Shahed, в том числе реактивные, а также "Гербер", баллажирующие боеприпасы Бандероль/Дань-Т и дроны-имитаторы типа "Пародия".

Запуски осуществлялись с направлений Орла, Миллерово, Шаталово, Курска, Приморско-Ахтарска — РФ, ТОТ Донецка, Гвардейского, Чауды — ТОТ АР Крым, а также из акватории Азовского моря.

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Воздушное нападение отражали — авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушная оборона сбила или подавила 227 целей противника:

4 противокорабельные ракеты "Циркон";

3 баллистические ракеты Искандер-М/С-400/KN-23;

1 Бандероль/Дань-Т;

219 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов.

К сожалению, не обошлось без последствий. Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 13 точках. Падение сбитых целей и их обломков зафиксировали еще в 10 точках.

По состоянию на 08:00 атака продолжалась, в воздушном пространстве оставались десятки вражеских БпЛА.

Скриншот сообщения Воздушных сил ВСУ/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский заявил, что во время последней атаки РФ на Киев 24 сентября 2026 года ПВО сбила 60% баллистических ракет. Президент пояснил, что более низкие показатели в ходе других атак были связаны с нехваткой ракет для систем ПВО. По его словам, Украина просит США и европейских партнеров помочь с необходимыми средствами.

Новини.LIVE также писали, что Андрей Сибига заявил, что Россия атаковала ключевые дата-центры Украины. По его словам, в результате ночных и утренних ударов погибли два человека, ещё более 40 получили ранения. Министр подчеркнул необходимость ужесточения санкций против РФ и увеличения количества средств противоракетной обороны.