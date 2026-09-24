Атака РФ 24 вересня: ППО знищила 227 ракет і дронів

Робота сил ППО. Ілюстративне фото: Північне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України/Facebook

У ніч проти 24 вересня Росія атакувала Україну ракетами та ударними безпілотниками. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 227 повітряних цілей противника. Основними напрямками удару стали Одещина та Київщина.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

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Результати роботи сил ППО по ворожих цілях

У ніч проти 24 вересня, починаючи з 18:00 23 вересня, російські війська атакували Україну протикорабельними ракетами "Циркон" із Курської, Ростовської та Орловської областей РФ. Також російські війська застосували балістичні ракети Іскандер-М/С-400/KN-23 із Курської та Брянської областей РФ.

Крім того, РФ запустила 282 ударні БпЛА типу Shahed, зокрема реактивні, а також Гербера, баражуючі боєприпаси "Бандероль"/"Дань-Т" та дрони-імітатори типу "Пародія".

Запуски здійснювалися з напрямків Орла, Міллерового, Шаталового, Курська, Приморсько-Ахтарська — РФ, ТОТ Донецька, Гвардійського, Чауди — ТОТ АР Крим, а також з акваторії Азовського моря.

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За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряна оборона збила або подавила 227 цілей противника:

4 протикорабельні ракети "Циркон";

3 балістичні ракети Іскандер-М/С-400/KN-23;

1 "Бандероль"/"Дань-Т";

219 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів.

На жаль, не минулося без наслідків. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 13 локаціях. Падіння збитих цілей та їхніх уламків зафіксували ще на 10 локаціях.

Станом на 08:00 атака тривала, у повітряному просторі залишалися десятки ворожих БпЛА.

Скриншот повідомлення Повітряних сил ЗСУ/Facebook

Новини.LIVE інформували, що Володимир Зеленський заявив, що під час останньої атаки РФ на Київ 24 вересня 2026 року ППО збила 60% балістичних ракет. Президент пояснив, що нижчі показники в інших атаках були пов’язані з нестачею ракет для систем ППО. За його словами, Україна просить США та європейських партнерів допомогти з необхідними засобами.

Новини.LIVE також писали, що Андрій Сибіга заявив, що Росія атакувала ключові дата-центри України. За його словами, внаслідок нічних та ранкових ударів загинули двоє людей, ще понад 40 отримали поранення. Міністр наголосив на необхідності посилення санкцій проти РФ та збільшення кількості засобів протиракетної оборони.