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Рада предоставила ТЦК доступ к новой информации об уклонистах в реестре "Оберіг"

29 июня 2024 14:32
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Реестр "Оберег" — ТЦК получили доступ к новой информации об уклонистах
Мужчина в военной форме работает за компьютером. Фото: Милитарный
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Верховной Раде Украины внесли изменения в законодательство, согласно которым Территориальные центры комплектования смогут увидеть в реестре "Оберіг" информацию о неуплаченном уклонистами штрафе. Также нардепы подкорректировали некоторые требования по поводу данных, которые вносит военнообязанный.

Об этом свидетельствует Закон №3783-IX от 05 июня, обнародованный на сайте Верховной Рады.

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Так, военкомы смогут видеть данные по неуплаченному штрафу военнообязанным, а также открытое исполнительное производство.

Кроме того, некоторая личная информация в реестре "Оберіг" будет вноситься только с согласия призывника, военнообязанного, резервиста. Речь идет о:

  • данных относительно родителей, усыновителей, опекунов, попечителей и других представителей, а также детей (ФИО, дата рождения);
  • сведениях о семейном положении лица и о членах его семьи (ФИО, дата рождения).

Напомним, что мужчины призывного возраста должны обновить военно-учетные данные. Если ТЦК выписал протокол за нарушение военного учета, у военнообязанного есть 10 дней на обжалование этого решения в суде.

Также член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщил, сколько еще дней имеют украинцы на обновление данных в ТЦК. По его словам, сроки продлевать не будут.

Добавим, что граждане могут обновить свои военно-учетные данные не только в ТЦК, но и в ЦНАПах. Для этого необходимо иметь соответствующий набор документов и добавить эти данные в реестр "Оберіг".

Верховная Рада
закон
штрафы
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ТЦК и СП
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уклонисты
резерв
реестр Оберіг

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