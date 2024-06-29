Реєстр "Оберіг" — ТЦК отримали доступ до нової інформації про ухилянтів

Чоловік у військовій формі працює за комп'ютером. Фото: Мілітарний

У Верховній Раді України внесли зміни до законодавства, згідно з якими Територіальні центри комплектування зможуть побачити в реєстрі "Оберіг" інформацію про несплачений ухилянтом штраф. Також нардепи підкорегували деякі вимоги щодо даних, які вносить військовозобов'язаний.

Про це свідчить Закон № 3783-IX від 05 червня, оприлюднений на сайті Верховної Ради.

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Зміни до реєстру "Оберіг"

Так, військкоми зможуть бачити дані щодо несплаченого штрафу військовозобов'язаним, а також відкрите виконавче провадження.

Крім того, деяка особиста інформація в реєстр "Оберіг" вноситиметься лише за згодою призовника, військовозобов’язаного, резервіста. Йдеться про:

дані щодо батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників та інших представників, а також дітей (ПІБ, дата народження);

відомості про сімейний стан особи та про членів її сім’ї (ПІБ, дата народження).

Нагадаємо, що чоловіки призовного віку повинні оновити військово-облікові дані. Якщо ТЦК виписав протокол за порушення військового обліку, військовозобов'язаний має 10 днів на оскарження цього рішення у суді.

Також член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський повідомив, скільки ще днів мають українці на оновлення даних у ТЦК. За його словами, терміни продовжувати не будуть.

Додамо, що громадяни можуть оновити свої військово-облікові дані не лише в ТЦК, а й у ЦНАПах. Для цього потрібно мати з собою відповідний набір документів та додати ці дані в реєстр "Оберіг".