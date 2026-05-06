ПВО сбила 89 БпЛА этой ночью: РФ в перемирие атаковала с пяти направлений

Дата публикации 6 мая 2026 09:03
Работа мобильной группы ПВО. Фото: Ґвара Медіа

Российские войска во время режима тишины, в ночь на 6 мая, атаковали Украину 108 дронами и ракетами. Враг осуществил пуски беспилотников с пяти направлений. Большинство целей уничтожила противовоздушная оборона.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Обстрелы Украины 6 мая

Этой ночью армия РФ атаковала Украину различными воздушными целями, в частности:

  • двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Ростовской области,
  • одной управляемой авиационной ракетой Х-31 из Курской области,
  • 108 ударными БпЛА типа "Shahed", "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия" из Брянска, Курска, Миллерово, а также из временно оккупированного Донецка и Крыма.

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

Атака на Україну 6 травня
Результаты работы ПВО. Фото: Воздушные силы ВСУ

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушная оборона сбила 89 дронов РФ на севере и востоке страны. Однако есть попадание двух баллистических ракет, одной управляемой авиационной ракеты и девяти ударных БпЛА на восьми локациях. Также есть падение обломков на одной локации.

Как писали Новини.LIVE, Владимир Зеленский объявил режим тишины в ночь с 5 на 6 мая. Он подчеркивал, что Украина будет действовать зеркально в ответ на действия России, начиная с указанного момента.

Однако РФ атаковала украинские города и села, несмотря на режим тишины. Так, за сутки погибли по меньшей мере 27 человек, а более сотни получили ранения. Российские войска сознательно били по жилым домам, складам, почте, энергетической инфраструктуре и железной дороге.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
