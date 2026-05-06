Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городШтабРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУВійнаМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Штаб ППО збила 89 БпЛА цієї ночі: РФ у перемир'я атакувала з п'яти напрямків

ППО збила 89 БпЛА цієї ночі: РФ у перемир'я атакувала з п'яти напрямків

Ua ru
Дата публікації: 6 травня 2026 09:03
ППО збила 89 БпЛА цієї ночі: РФ у перемир'я атакувала з п'яти напрямків
Робота мобільної групи ППО. Фото: Ґвара Медіа

Російські війська під час режиму тиші, в ніч проти 6 травня, атакувала Україну 108 дронами та ракетами. Ворог здійснив пуски безпілотників з п'яти напрямків. Більшість цілей знищила протиповітряна оборона.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Повітряні сили ЗСУ. 

Обстріли України 6 травня

Цієї ночі армія РФ атакувала Україну різними повітряними цілями, зокрема:

  • двома балістичними ракетами "Іскандер-М" з Ростовської області,
  • однією керованою авіаційною ракетою Х-31 з Курської області,
  • 108 ударними БпЛА типу "Shahed", "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами типу "Пародія" з Брянська, Курська, Міллєрово, а також з тимчасово окупованого Донецька та Криму. 

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", — йдеться у повідомленні. 

Атака на Україну 6 травня
Результати роботи ППО. Фото: Повітряні сили ЗСУ

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряна оборони збила 89 дронів РФ на півночі та сході країни. Однак є влучання двох балістичних ракет, однієї керованої авіаційної ракети та дев'яти ударних БпЛА на восьми локаціях. Також є падіння уламків на одній локації. 

Читайте також:

Як писали Новини.LIVE, Володимир Зеленський оголосив режим тиші у ніч із 5 на 6 травня. Він наголошував, що Україна діятиме дзеркально у відповідь на дії Росії, починаючи зі вказаного моменту.

Однак РФ атакувала українські міста та села попри режим тиші. Так, за добу загиунли щонайменше 27 людей, а понад сотню отримали поранення. Російські війська свідомо били по житлових будинках, складах, пошті, енергетичній інфраструктурі та залізниці. 

обстріли ППО дрони
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації