ППО збила 89 БпЛА цієї ночі: РФ у перемир'я атакувала з п'яти напрямків

Робота мобільної групи ППО. Фото: Ґвара Медіа

Російські війська під час режиму тиші, в ніч проти 6 травня, атакувала Україну 108 дронами та ракетами. Ворог здійснив пуски безпілотників з п'яти напрямків. Більшість цілей знищила протиповітряна оборона.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Обстріли України 6 травня

Цієї ночі армія РФ атакувала Україну різними повітряними цілями, зокрема:

двома балістичними ракетами "Іскандер-М" з Ростовської області,

з Ростовської області, однією керованою авіаційною ракетою Х-31 з Курської області,

з Курської області, 108 ударними БпЛА типу "Shahed", "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами типу "Пародія" з Брянська, Курська, Міллєрово, а також з тимчасово окупованого Донецька та Криму.

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", — йдеться у повідомленні.

Результати роботи ППО. Фото: Повітряні сили ЗСУ

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряна оборони збила 89 дронів РФ на півночі та сході країни. Однак є влучання двох балістичних ракет, однієї керованої авіаційної ракети та дев'яти ударних БпЛА на восьми локаціях. Також є падіння уламків на одній локації.

Читайте також:

Як писали Новини.LIVE, Володимир Зеленський оголосив режим тиші у ніч із 5 на 6 травня. Він наголошував, що Україна діятиме дзеркально у відповідь на дії Росії, починаючи зі вказаного моменту.

Однак РФ атакувала українські міста та села попри режим тиші. Так, за добу загиунли щонайменше 27 людей, а понад сотню отримали поранення. Російські війська свідомо били по житлових будинках, складах, пошті, енергетичній інфраструктурі та залізниці.