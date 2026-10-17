Украинский военнослужащий. Фото: facebook.com/kpszsu

В ночь на 17 октября российские войска нанесли удар по Украине с использованием баллистических и крылатых ракет, а также ударных беспилотников различных типов. Последствия воздушного нападения зафиксированы в 22 местах, ещё в трёх местах упали обломки сбитых целей.

Об этом сообщили Воздушные силы ВС Украины, передает Новини.LIVE.

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Количество сбитых целей. Фото: facebook.com/kpszsu

Сколько воздушных целей сбила ПВО

По предварительным данным на 08:00, украинская противовоздушная оборона уничтожила четыре крылатые ракеты морского базирования "Калибр" и 289 беспилотников различных типов.

Среди уничтоженных или подавленных дронов были Shahed, в том числе 23 реактивных, S-8000 "Бандероль", "Гербера" и беспилотники других типов.

Какими ракетами и дронами атаковала Россия

Всего российские войска задействовали 332 ударных беспилотника, 31 из которых был реактивным. Дроны запускали из направлений Орла, Брянска, Курска и Приморско-Ахтарска на территории России, а также из временно оккупированных Донецка и Гвардейского в Крыму.

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Для нанесения ударов также использовались баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской и Ростовской областей России и временно оккупированного Крыма. Кроме того, российские войска запускали крылатые ракеты Х-22/32 из воздушного пространства над оккупированным полуостровом.

Атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Воздушная атака продолжается

По состоянию на 08:00 в воздушном пространстве Украины все еще находились несколько российских беспилотников. Воздушные Силы призвали граждан соблюдать правила безопасности.

Напомним, Новини.LIVE сообщали, что 15 октября возобновила работу военная служба Starshield во время движения. Ограничения затрудняли противодействие российским реактивным дронам Shahed.

Также ранее Новини.LIVE писали, что после операции "Вивальди" Третьего корпуса российские войска перегруппировывались. На Славянском направлении ситуация с защитой города улучшилась, тогда как на Краматорском направлении украинские силы уделяли больше внимания противодействию российским авиабомбам и беспилотникам.