Український військовий. Фото: facebook.com/kpszsu

У ніч на 17 жовтня російські війська атакували Україну балістичними й крилатими ракетами та ударними безпілотниками різних типів. Наслідки повітряного нападу зафіксували на 22 локаціях, ще у трьох місцях упали уламки збитих цілей.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗС України, передає Новини.LIVE.

Реклама

Кількість збитих цілей. Фото: facebook.com/kpszsu

Скільки повітряних цілей збила ППО

За попередніми даними станом на 08:00, українська протиповітряна оборона знешкодила чотири крилаті ракети морського базування "Калібр" і 289 безпілотників різних типів.

Серед знищених або подавлених дронів були Shahed, зокрема 23 реактивні, S-8000 "Бандероль", "Гербера" та безпілотники інших типів.

Якими ракетами та дронами атакувала Росія

Загалом російські війська застосували 332 ударні безпілотники, 31 із яких був реактивним. Дрони запускали з напрямків Орла, Брянська, Курська та Приморсько-Ахтарська на території Росії, а також із тимчасово окупованих Донецька й Гвардійського в Криму.

Читайте також:

Для ударів також використали балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької та Ростовської областей Росії й тимчасово окупованого Криму. Крім того, російські війська запускали крилаті ракети Х-22/32 з повітряного простору над окупованим півостровом.

Відбивали атаку авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Повітряна атака триває

Станом на 08:00 у повітряному просторі України ще перебували кілька російських безпілотників. Повітряні Сили закликали громадян дотримуватися правил безпеки.

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли, що 15 жовтня відновили роботу військового сервісу Starshield під час руху. Обмеження ускладнювали протидію російським реактивним дронам Shahed.

Також раніше Новини.LIVE писали, що після операції "Вівальді" Третього корпусу російські війська перегруповувалися. На Слов'янському напрямку ситуація із захистом міста покращилася, тоді як на Краматорському напрямку українські сили приділяли більше уваги протидії російським авіабомбам і безпілотникам.