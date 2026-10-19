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Главная Штаб ПВО сбила 243 дрона и четыре крылатые ракеты "Искандер-К"

ПВО сбила 243 дрона и четыре крылатые ракеты "Искандер-К"

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19 октября 2026 09:47
Сколько дронов и ракет сбила ПВО утром 19 октября: официальные данные
Боец мобильно-огневой группы. Фото: Reuters

Украинская противовоздушная оборона уничтожила 247 вражеских воздушных целей во время продолжительного ночного обстрела. Войска РФ запустили крылатые и баллистические ракеты, а также 269 беспилотников различного типа. Защитникам удалось сбить четыре "Искандера-К" и 243 дрона, однако зафиксированы попадания в 25 различных локациях.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.

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Что удалось сбить силам ПВО за прошедшие сутки

По оперативной информации по состоянию на 09:00, защитникам украинского неба удалось ликвидировать или обезвредить четыре крылатые ракеты "Искандер-К".

Вместе с тем силы обороны сбили и подавили 243 ударных беспилотника, среди которых 43 аппарата были реактивными. К уничтоженным целям относятся БпЛА типа Shahed, "Гербера", образцы S-8000 "Бандероль", а также беспилотники других типов.

Для комбинированного удара военные РФ задействовали баллистическое вооружение — ракеты "Искандер-М" или С-400, которые летели со стартовых позиций в Курской, Брянской и Смоленской областях.

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Статистика сбитых аппаратов. Фото: Воздушные силы ВСУ

Из воздушного пространства Курской области россияне выпустили крылатые ракеты «Искандер-К», а также 269 ударных беспилотников Shahed, в том числе 59 единиц с реактивными двигателями, дроны S-8000 «Бандероль», «Гербера» и ложные цели «Пародия», предназначенные для перегрузки радаров.

Пуски дронов осуществлялись с территории России: городов Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск, Шаталово и Миллерово. Также для вылетов использовались площадки на временно оккупированных территориях: в Донецке и в поселке Гвардейское в Крыму.

Несмотря на эффективное уничтожение подавляющего большинства средств нападения, вражеским ракетам и дронам удалось поразить 25 объектов. Кроме того, на восьми объектах зафиксировали падение обломков от уничтоженных средств воздушного нападения.

Новини.LIVE ранее сообщали, что в ночь на 19 октября российская армия нанесла серию ударов по нескольким регионам Украины. По Киеву оккупанты нанесли удары баллистическими ракетами, но атака произошла без предварительного предупреждения сиренами. Известно о повреждении зданий как минимум в трёх районах столицы.

В Днепре вражеская атака разрушила частные дома. На данный момент 84-летняя женщина госпитализирована, но под завалами разрушенных домов могут оставаться заблокированные люди.

Неспокойно было и в Ровенской области. Там под обстрел попала гражданская инфраструктура, две женщины получили ранения, однако большинство вражеских воздушных целей силам ПВО удалось успешно сбить.

обстрелы ПВО дроны Воздушные Силы ВСУ баллистические ракеты
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан

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