Сколько дронов и ракет сбила ПВО утром 19 октября: официальные данные

Боец мобильно-огневой группы. Фото: Reuters

Украинская противовоздушная оборона уничтожила 247 вражеских воздушных целей во время продолжительного ночного обстрела. Войска РФ запустили крылатые и баллистические ракеты, а также 269 беспилотников различного типа. Защитникам удалось сбить четыре "Искандера-К" и 243 дрона, однако зафиксированы попадания в 25 различных локациях.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.

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Что удалось сбить силам ПВО за прошедшие сутки

По оперативной информации по состоянию на 09:00, защитникам украинского неба удалось ликвидировать или обезвредить четыре крылатые ракеты "Искандер-К".

Вместе с тем силы обороны сбили и подавили 243 ударных беспилотника, среди которых 43 аппарата были реактивными. К уничтоженным целям относятся БпЛА типа Shahed, "Гербера", образцы S-8000 "Бандероль", а также беспилотники других типов.

Для комбинированного удара военные РФ задействовали баллистическое вооружение — ракеты "Искандер-М" или С-400, которые летели со стартовых позиций в Курской, Брянской и Смоленской областях.

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Статистика сбитых аппаратов. Фото: Воздушные силы ВСУ

Из воздушного пространства Курской области россияне выпустили крылатые ракеты «Искандер-К», а также 269 ударных беспилотников Shahed, в том числе 59 единиц с реактивными двигателями, дроны S-8000 «Бандероль», «Гербера» и ложные цели «Пародия», предназначенные для перегрузки радаров.

Пуски дронов осуществлялись с территории России: городов Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск, Шаталово и Миллерово. Также для вылетов использовались площадки на временно оккупированных территориях: в Донецке и в поселке Гвардейское в Крыму.

Несмотря на эффективное уничтожение подавляющего большинства средств нападения, вражеским ракетам и дронам удалось поразить 25 объектов. Кроме того, на восьми объектах зафиксировали падение обломков от уничтоженных средств воздушного нападения.

Новини.LIVE ранее сообщали, что в ночь на 19 октября российская армия нанесла серию ударов по нескольким регионам Украины. По Киеву оккупанты нанесли удары баллистическими ракетами, но атака произошла без предварительного предупреждения сиренами. Известно о повреждении зданий как минимум в трёх районах столицы.

В Днепре вражеская атака разрушила частные дома. На данный момент 84-летняя женщина госпитализирована, но под завалами разрушенных домов могут оставаться заблокированные люди.

Неспокойно было и в Ровенской области. Там под обстрел попала гражданская инфраструктура, две женщины получили ранения, однако большинство вражеских воздушных целей силам ПВО удалось успешно сбить.