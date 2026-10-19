Скільки дронів та ракет збила ППО вранці 19 жовтня: офіційні дані

Боєць мобільно-вогневої групи. Фото: Reuters

Українська протиповітряна оборона знешкодила 247 ворожих повітряних цілей під час тривалого нічного обстрілу. Війська РФ запустили крилаті та балістичні ракети й 269 безпілотників різного типу. Оборонцям вдалося приземлити чотири "Іскандери-К" і 243 дрони, проте є влучання на 25 різних локаціях.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані від Повітряних сил ЗСУ.

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Що вдалося збити силам ППО за минулу добу

За оперативною інформацією станом на 09:00, оборонцям українського неба вдалося ліквідувати або знешкодити чотири крилаті ракети "Іскандер-К".

Разом із тим сили захисту збили та подавили 243 ударні безпілотники, серед яких 43 апарати були реактивними. До знищених цілей належать БпЛА типу Shahed, "Гербера", зразки S-8000 "Бандероль", а також безпілотники інших типів.

Для комбінованого удару військові РФ задіяли балістичне озброєння — ракети "Іскандер-М" або С-400, які летіли зі стартових позицій у Курській, Брянській та Смоленській областях.

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Статистика збиття. Фото: Повітрняні сили ЗСУ

Із повітряного простору Курської області росіяни випустили крилаті ракети "Іскандер-К", а також 269 ударних безпілотників Shahed, зокрема 59 одиниць із реактивними двигунами, дрони S-8000 "Бандероль", "Гербера" та фальш-цілі "Пародія", призначені для перевантаження радарів.

Пуски дронів велися з території Росії: міст Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталове та Міллерово. Також для вильотів використовували майданчики на тимчасово окупованих територіях: у Донецьку та в селищі Гвардійське в Криму.

Попри ефективне знищення переважної більшості засобів нападу, ворожим ракетам та дронам вдалося влучити на 25 локаціях. Окрім того, на вісьмох локаціях зафіксували падіння уламків від ліквідованих засобів повітряного нападу.

Новини.LIVE писали раніше, що в ніч проти 19 жовтня російська армія здійснила серію ударів по кількох регіонах України. По Києву окупанти вдарили балістичними ракетами, але атака сталася без завчасного попередження сиренами. Відомо про пошкодження будівель щонайменше у трьох районах столиці.

У Дніпрі ворожа атака понівечила приватні оселі. Наразі 84-річну жінку госпіталізували, але під завалами зруйнованих помешкань можуть залишатися заблоковані люди.

Неспокійно було й на Рівненщині. Там під обстріл потрапила цивільна інфраструктура, двоє жінок зазнали поранень, проте більшість ворожих повітряних цілей силам ППО вдалося успішно збити.