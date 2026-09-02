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Главная Штаб ПВО сбила 141 цель во время ночной атаки: были попадания

ПВО сбила 141 цель во время ночной атаки: были попадания

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2 сентября 2026 09:43
Ночная атака 2 сентября: силы ПВО сбили и нейтрализовали 141 цель
Работа мобильно-огневых групп. Фото: Генштаб ВСУ

Россия в ночь на 2 сентября подвергла Украину массированной атаке с применением баллистических ракет, авиационных ракет и множества дронов, среди которых были реактивные "Шахеды" и ложные цели. Основной удар пришелся на Киевскую и Одесскую области. По состоянию на утро силы обороны ликвидировали 138 БпЛА и три «Бандероли», но часть целей все же достигла своих целей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на отчет Командования Воздушных сил ВСУ.

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Как ПВО отразила атаки по состоянию на 2 сентября

Одесская и Киевская области стали главными мишенями массированного российского обстрела, начавшегося ещё в 18:00 1 сентября. По предварительным данным, украинским силам удалось уничтожить 141 средство воздушного нападения.

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Статистика сбитых целей. Фото: ВВС ВСУ

Отбивая налёт, отечественная авиация, мобильные огневые группы, зенитчики, а также подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем ликвидировали или подавили:

  • три дрона типа S8000 "Бандероль";
  • 138 других беспилотных аппаратов, в число которых вошли "Гербера", обычные и реактивные модификации Shahed, а также другие типы БПЛА.

Противник произвёл пуски четырёх ракет:

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  • две баллистические ракеты "Искандер-М" взлетели с территории временно оккупированного Крыма;
  • две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 были запущены из воздушного пространства над акваторией Чёрного моря.

Чтобы запутать и максимально перегрузить украинскую противовоздушную оборону, россияне одновременно запускали дроны-имитаторы типа "Пародия", ударные аппараты "Гербера", S8000 "Бандероль", а также беспилотники Shahed, причем почти часть из последних была оснащена реактивными двигателями. Все эти аппараты вылетали из трёх разных направлений: оккупированного крымского посёлка Гвардейское, захваченного Донецка, а также российского города Орел.

Средства воздушного нападения поразили 16 различных локаций. Еще в четырех местах специалисты зафиксировали падение обломков сбитых аппаратов.

Новини.LIVE сообщали, что авиационный эксперт Валерий Романенко отметил: россияне способны запускать более сотни реактивных дронов по Украине всего за сутки, однако наши подразделения ПВО успешно справляются с этим натиском и сбивают большинство целей.

Уже через месяц-полтора украинские защитники смогут перехватывать до 90% скоростных реактивных "Шахедов". Отечественные инженеры сейчас испытывают новые системы противодействия таким дронам, а коммерческий директор компании "Генерал Черешня" Евгений Пилипенко подтвердил, что эти разработки находятся на финальной стадии испытаний перед боевым применением

обстрелы ПВО дроны война в Украине
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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