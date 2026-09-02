Нічна атака 2 вересня: сили ППО збили та подавили 141 ціль

Робота мобільно-вогневих груп. Фото: Генштаб ЗСУ

Росія масовано атакувала Україну у ніч проти 2 вересня балістикою, авіаційними ракетами та безліччю дронів, серед яких були реактивні "Шахеди" й фальш-цілі. Основний удар прийняли Київщина та Одещина. Станом на ранок сили оборони ліквідували 138 БпЛА та три "Бандеролі", але частина цілей таки влучили по місцях.

Про це Новини.LIVE повідомляє з посиланням на звіт від Командування Повітряних сил ЗСУ.

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Як ППО відпрацювало цілі станом на 2 вересня

Одеська та Київська області стали головними мішенями масованого російського обстрілу, що розпочався ще з 18:00 1 вересня. За попередніми даними, українським силам вдалося знищити 141 засіб повітряного нападу.

Статистика збиття. Фото: ПС ЗСУ

Відбиваючи наліт, вітчизняна авіація, мобільні вогневі групи, зенітники, а також підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем ліквідували або подавили:

три дрони типу S8000 "Бандероль";

138 інших безпілотних апаратів, куди увійшли "Гербера", звичайні та реактивні модифікації "Shahed", а також інші типи БпЛА.

Противник здійснив пуски чотирьох ракет:

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Щоб заплутати та максимально перевантажити українську протиповітряну оборону, росіяни одночасно запускали дрони-імітатори типу "Пародія", ударні апарати "Гербера", S8000 "Бандероль", а також безпілотники Shahed, причому майже частина з останніх була оснащена реактивними двигунами. Усі ці апарати вилітали з трьох різних напрямків: окупованого кримського селища Гвардійське, захопленого Донецька, а також російського міста Орел.

Засоби повітряного нападу влучили по 16 різних локаціях. Ще у чотирьох місцях фахівці зафіксували падіння уламків від збитих апаратів.

Новини.LIVE інформували, що авіаційний експерт Валерій Романенко зазначив, що росіяни здатні випускати понад сотню реактивних дронів по Україні лише за одну добу, проте наші підрозділи ППО успішно справляються з цією навалою та збивають більшість цілей.

Уже за місяць-півтора українські захисники зможуть перехоплювати до 90% швидкісних реактивних "Шахедів". Вітчизняні інженери зараз випробовують нові системи протидії таким дронам, а комерційний директор компанії "Генерал Черешня" Євгеній Пилипенко підтвердив, що ці розробки перебувають на фінальній стадії тестів перед бойовим застосуванням