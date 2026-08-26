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Главная Штаб ПВО сбила 134 вражеских БпЛА во время ночного российского налета

ПВО сбила 134 вражеских БпЛА во время ночного российского налета

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Дата публикации 26 августа 2026 08:59
Работа ПВО 26 августа: сбито 134 БПЛА
Военнослужащий ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 26 августа украинская противовоздушная оборона сбила и нейтрализовала средствами РЭБ 134 вражеских дрона. Всего войска РФ запустили 162 беспилотных аппарата различных типов с пяти направлений. Несмотря на активную работу сил ПВО, известно о нескольких попаданиях дронов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Командования Воздушных сил ВСУ.

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Боевая работа сил ПВО Украины 26 августа

По предварительным итогам боевого противодействия на 08:00 подразделениям противовоздушной обороны удалось обезвредить 134 ударных беспилотника. Вражеские аппараты типа «Shahed», «Гербера» и дроны других модификаций были сбиты или подавлены в северных, южных и восточных областях.

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Статистика сбитых целей 26 августа. Фото: Воздушные силы ВСУ

Всего армия РФ запустила по Украине 162 беспилотных аппарата, начав воздушное наступление еще в 18:00 25 августа. Во время налета россияне запустили ударные дроны Shahed, в частности с реактивными двигателями, БПЛА «Гербера», а также дроны-имитаторы «Пародия», предназначенные для перегрузки радаров.

Запуск воздушных целей осуществлялся сразу с нескольких баз: из российских городов Орел, Курск и Приморско-Ахтарск, а также из временно оккупированных Донецка и поселка Гвардейское в Крыму.

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беспилотники обстрелы ПВО дроны война в Украине
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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