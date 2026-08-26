Работа ПВО 26 августа: сбито 134 БПЛА

Военнослужащий ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 26 августа украинская противовоздушная оборона сбила и нейтрализовала средствами РЭБ 134 вражеских дрона. Всего войска РФ запустили 162 беспилотных аппарата различных типов с пяти направлений. Несмотря на активную работу сил ПВО, известно о нескольких попаданиях дронов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Командования Воздушных сил ВСУ.

Реклама

Боевая работа сил ПВО Украины 26 августа

По предварительным итогам боевого противодействия на 08:00 подразделениям противовоздушной обороны удалось обезвредить 134 ударных беспилотника. Вражеские аппараты типа «Shahed», «Гербера» и дроны других модификаций были сбиты или подавлены в северных, южных и восточных областях.

Статистика сбитых целей 26 августа. Фото: Воздушные силы ВСУ

Всего армия РФ запустила по Украине 162 беспилотных аппарата, начав воздушное наступление еще в 18:00 25 августа. Во время налета россияне запустили ударные дроны Shahed, в частности с реактивными двигателями, БПЛА «Гербера», а также дроны-имитаторы «Пародия», предназначенные для перегрузки радаров.

Запуск воздушных целей осуществлялся сразу с нескольких баз: из российских городов Орел, Курск и Приморско-Ахтарск, а также из временно оккупированных Донецка и поселка Гвардейское в Крыму.

Читайте также:

Как сообщали Новини.LIVE, Украина недавно получила очередную партию помощи с боеприпасами для систем Patriot и авиаракетами AIM, а также согласовала поставку зенитных комплексов Crotale с ракетами. Вместе с тем Владимир Зеленский не стал раскрывать подробности об объемах оружия и стране-доноре.

Официальный Берлин ведет переговоры с партнерами о срочной передаче Украине дополнительных зенитных систем, ссылаясь на последствия недавних массированных обстрелов. В ФРГ настроены оптимистично и надеются на помощь со стороны США

Советник президента Сергей "Флеш" Бескрестнов заявил, что российская оборонная промышленность наращивает серийное производство беспилотников с реактивными двигателями из-за успешного уничтожения Силами обороны стандартных "Шахедов".