Робота ППО 26 серпня: знешкоджено 134 БпЛА

Військовослужбовець ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на 26 серпня українська протиповітряна оборона збила та придушила засобами РЕБ 134 ворожі дрони. Загалом війська РФ випустили 162 безпілотні апарати різних типів із п'яти напрямків. Попри активну роботу сил ППО, відомо про кілька влучань дронами.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на дані Командування Повітряних сил ЗСУ.

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Бойова робота сил ППО України 26 серпня

За попередніми підсумками бойової протидії на 08:00, підрозділам протиповітряної оборони вдалося знешкодити 134 ударні безпілотники. Ворожі апарати типу "Shahed", "Гербера" та дрони інших модифікацій були збиті або придушені у північних, південних і східних областях.

Статистика збиття цілей 26 серпня. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Загалом армія РФ випустила по Україні 162 безпілотні апарати, розпочавши повітряний наступ ще о 18:00 25 серпня. Під час нальоту росіяни запустили ударні дрони Shahed, зокрема з реактивними двигунами, БпЛА "Гербера", а також дрони-імітатори "Пародія", призначені для перевантаження радарів.

Запуск повітряних цілей здійснювався одразу з кількох баз: із російських міст Орел, Курськ і Приморсько-Ахтарськ, а також із тимчасово окупованих Донецька та селища Гвардійське в Криму.

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