ВВК до достижения мобилизационного возраста, нужно ли проходить комиссию

Очередь в территориальном центре комплектования. Фото: te.20minut.ua

Военнообязанные граждане могли получить статус "ограниченно годный" только после того, как стали на военный учет и сменили приписное свидетельство на временное удостоверение. Если у гражданина такого документа нет, он должен обратиться в ТЦК, чтобы исправить эту ошибку и, возможно, пройти военно-врачебную комиссию.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

"Ограниченно годный" только на военном учете

Комментируя вопрос военнообязанного о том, нужно ли ему проходить военно-врачебную комиссию до достижения 25-летнего возраста, юрист подчеркнул, что статус "ограниченно годный" этот гражданин мог получить только после того, как стал бы на полноценный военный учет и изменить имеющееся на руках приписное свидетельство на другой документ, выдаваемый по достижении 18-летнего возраста.

"Наверное, возникла какая-то ошибка, поскольку ограниченно пригодным Вы могли бы быть только при наличии у Вас временного удостоверения", — подчеркнул Юрий Айвазян.

Поход в ТЦК обязателен

По словам юриста, такой военнообязанный должен посетить территориальный центр комплектования и, возможно, пройти военно-врачебную комиссию.

"Нужно обращаться в ТЦК по поводу устранения ошибки в реестре", — пояснил Айвазян.

Напомним, представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин заявил, что персональные данные военнообязанный может обновить в приложении "Резерв+", однако все же есть случаи, когда нужно прибыть в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки лично. Например, при некорректных данных в реестре "Оберіг", бронирования, отсрочки и т.д.

Добавим, что работники ТЦК не имеют права задерживать и доставлять в военкомат граждан, ведь такие права имеют только полицейские.