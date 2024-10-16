Суд на Закарпатье обязал воинскую часть уволить пограничника со службы

Заседание суда. Иллюстративное фото: freepik

На Закарпатье пограничник требовал воинскую часть уволить его со службы для ухода за ребенком с инвалидностью. Суд стал на сторону солдата.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно решению Закарпатского окружного административного суда, военнослужащий, он же и инспектор пограничной службы из Закарпатья подал в суд иск против воинской части. Он требовал увольнения со службы для ухода за своим ребенком с инвалидностью, но получил отказ.

Представитель воинской части объяснил суду, что воспитанием ребенка занимается также и мать.

"Наличие у ребенка с инвалидностью законного представителя запрещает увольнять с военной службы военнослужащего", — говорилось в отзыве на иск.

В свою очередь адвокат пограничника заявил, что военная часть неправомерно применила новую редакцию закона о военной службе, принятую 18 мая 2024 года, поскольку рапорт на увольнение его клиент подал еще в марте 2024 года.

Решение суда

Дело рассматривал судья Руслан Ващилин, который проанализировал все доказательства и аргументы. Он установил, что до 18 мая 2024 года воспитание несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью являлось основанием для увольнения пограничника со службы, причем закон не требовал подтверждения отсутствия других лиц по уходу за ребенком. Эта норма действовала на момент представления военнослужащим рапорта, так что он не обязан был доказывать, что воспитывает ребенка с инфалидностью самостоятельно.

Таким образом, суд принял сторону солдата и признал незаконным отказ воинской части в увольнении пограничника, обязав принять решение на основе рапорта, поданного в марте. Однако решение суда еще не может быть обжаловано.

Напомним, что в Хмельницкой области военнослужащий хотел уволиться из армии из-за наличия инвалидности у жены, однако ему было отказано. Поэтому мужчина обратился в суд с иском на воинскую часть.

Также мы писали, что на Закарпатье окружной суд отменил заключение военно-врачебной комиссии (ВЛК) и признал, что врачи нарушили процедуру ее проведения. С соответствующим иском в суд обратился военнообязанный.