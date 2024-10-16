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Прикордонник вимагав звільнення для догляду за дитиною — що вирішив суд

16 жовтня 2024 01:32
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Суд зобов’язав військову частину звільнити прикордонника зі служби
Засідання суду. Ілюстративне фото: freepik
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

На Закарпатті прикордонник вимагав військову частину звільнити його зі служби для догляду за дитиною з інвалідністю. Суд став на сторону солдата.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з рішенням Закарпатського окружного адміністративного суду, військовослужбовець і він же інспектор прикордонної служби із Закарпаття подав до суду позов проти військової частини. Він вимагав звільнення зі служби для догляду за своєю дитиною з інвалідністю, але отримав відмову.

Представник військової частини пояснив суду, що вихованням дитини займається також і матір.

"Наявність у дитини з інвалідністю законного представника забороняє звільняти з військової служби військовослужбовця", — зазначено у відзиві на позов.

У свою чергу адвокат прикордонника заявив, що військова частина неправомірно застосувала нову редакцію закону про військову службу, ухвалену 18 травня 2024 року, оскільки рапорт на звільнення його клієнт подав ще в березні 2024 року

Рішення суду

Справу розглядав суддя Руслан Ващилін, який проаналізував усі докази та аргументи. Він встановив, що до 18 травня 2024 року виховання неповнолітньої дитини з інвалідністю було підставою для звільнення прикордонника зі служби, причому закон не вимагав підтвердження відсутності інших осіб для догляду за дитиною. Ця норма діяла на момент подання військовослужбовцем рапорту, тож він не зобов’язаний був доводити, що виховує дитину з інфалідністю самостійно.

Таким чином, суд став на сторону солдата і визнав незаконною відмову військової частини у звільненні прикордонника, зобов'язавши прийняти рішення на основі рапорту, поданого у березні. Однак рішення суду ще може бути оскаржене.

Нагадаємо, що у Хмельницькій області військовослужбовець хотів звільнитися з армії через наявність інвалідності в дружини, однак йому було відмовлено. Тому чоловік звернувся до суду з позовом на військову частину.

Також ми писали, що на Закарпатті окружний суд скасував висновок військово-лікарської комісії (ВЛК) і визнав, що лікарі порушили процедуру її проведення. З відповідним позовом до суду звернувся військовозобов’язаний. 

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