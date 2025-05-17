Кто должен до 5 июня 2025 года пройти повторную ВВК и как будут наказывать за игнорирование этого требования

Мужчина проходит медосмотр. Фото иллюстративное: УНІАН

Некоторые военнообязанные должны до 5 июня текущего года повторно пройти ВВК. Речь идет о гражданах, которые до 4 мая 2024 года получили статус ограниченно пригодных к службе.

Об этом 16 мая сообщили в Министерстве обороны Украины.

Реклама

Читайте также:

Кто должен повторно пройти ВВК

Медосмотр должны снова пройти мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которых ранее признали ограниченно пригодными к военной службе. Тех, кто имеет инвалидность любой группы, это требование не касается.

Как пройти повторную ВВК

Взять направление на медосмотр можно в ТЦК и СП. Также можно сформировать его самостоятельно в электронной системе "Резерв+". Далее с направлением надо обратиться в ВВК. При себе для медосмотра нужно иметь документы, удостоверяющие личность, военно-учетные документы, при наличии медицинскую документацию и результаты предыдущих медицинских обследований.

Согласно результатам осмотра, военнообязанному предоставят новое заключение ВВК о его пригодности или непригодности к военной службе.

Что будет, если не пройти повторную ВВК

О непрохождении ВВК гражданами, которые сейчас имеют статус ограниченно пригодных, ТЦК и СП будут сообщать Нацполиции: подавать соответствующие обращения о совершении административного правонарушения. Полицейские на основании обращений представителей ТЦК и СП будут осуществлять административные задержания и доставлять нарушителей в ближайшие РТЦК и СП.

"Доставленные граждане будут подлежать привлечению к административной ответственности и одновременно будут направляться для прохождения медицинского осмотра, в том числе и после определенного законом срока прохождения медицинского осмотра", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Напомним, решение ВВК относительно степени пригодности можно в течение месяца со дня вынесения обжаловать. Сделать это можно двумя способами.

Также мы сообщали, что пройти повторную ВВК должны даже те ограниченно пригодные к службе граждане, которые имеют бронирование. Правда, двум категория граждан проходить медосмотр до 5 июня не надо.