Хто має до 5 червня 2025 року пройти повторну ВЛК та як каратимуть за ігнорування цієї вимоги

Чоловік проходить медогляд. Фото ілюстративне: УНІАН

Деякі військовозобов'язані мають до 5 червня поточного року повторно пройти ВЛК. Йдеться про громадян, які до 4 травня 2024 року отримали статус обмежено придатних до служби.

Про це 16 травня повідомили в Міністерстві оборони України.

Реклама

Читайте також:

Хто має повторно пройти ВЛК

Медогляд мають знову пройти чоловіки віком від 25 до 60, яких раніше визнали обмежено придатними до військової служби. Тих, хто має інвалідність будь-якої групи, ця вимога не стосується.

Як пройти повторну ВЛК

Взяти направлення на медогляд можна у ТЦК та СП. Також можна сформувати його самостійно в електронній системі "Резерв+". Далі з направленням треба звернутися до ВЛК. При собі для медогляду потрібно мати документи, що посвідчують особу, військово-облікові документи, за наявності медичну документацію та результати попередніх медичних обстежень.

Згідно з результатами огляду, військовозобов'язаному нададуть новий висновок ВЛК щодо його придатності або непридатності до військової служби.

Що буде, якщо не пройти повторну ВЛК

Про непроходження ВЛК громадянами, які наразі мають статус обмежено придатних, ТЦК та СП повідомлятимуть Нацполіції: подаватимуть відповідні звернення щодо вчинення адміністративного правопорушення. Поліцейські на підставі звернень представників ТЦК та СП здійснюватимуть адміністративні затримання й доставлятимуть порушників до найближчих РТЦК та СП.

"Доставлені громадяни підлягатимуть притягненню до адміністративної відповідальності та одночасно будуть направлятися для проходження медичного огляду, зокрема і після визначеного законом терміну проходження медичного огляду", — йдеться в повідомленні оборонного відомства.

Нагадаємо, рішення ВЛК щодо ступеня придатності можна впродовж місяця від дня винесення оскаржити. Зробити це можна двома способами.

Також ми повідомляли, що пройти повторну ВЛК повинні навіть ті обмежено придатні до служби громадяни, які мають бронювання. Щоправда, двом категорія громадян проходити медогляд до 5 червня не треба.