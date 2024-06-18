Военнообязанный получает повторную повестку, алгоритм действий

Военнообязан с повесткой. Фото: УНИАН

Если военнообязанный гражданин не явился в ТЦК после первой повестки, то территориальный центр комплектования должен послать повторную повестку. При этом ТЦК уже может использовать помощь полиции в розыске такого гражданина.

Об этом в эфире телеканала "Еспресо" рассказала адвокат Екатерина Анищенко.

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Когда присылают вторую повестку

По словам Екатерины Анищенко, бывают случаи, когда территориальные центры комплектования отправляют военнообязанным вторую повестку.

Это происходит тогда, когда гражданин не явился в ТЦК во время, указанное в первой повестке, либо отказался от получения такой повестки, либо эта повестка поступила в отдел ТЦК с отметкой работника почты об отказе.

"Она (вторая повестка. — Ред.) будет должным образом оформлена и будет считаться направленной в адрес задекларированного места регистрации или проживания военнообязанного", — подчеркнула юрист.

Не только повестка, но и полиция

Екатерина Анищенко подчеркнула, что в такой ситуации территориальные центры комплектования уже обращаются в правоохранительные органы, чтобы те помогли в розыске такого военнообязанного.

"Если участковый отдел полиции не нашел этого военнообязанного мужчину путем опроса соседей, нахождения его физически, то в дальнейшем эти материалы собираются, и работники ТЦК имеют право, и, скорее всего, так и будут делать — посылать исковые заявления в суд, с целью наложение штрафов, а также запреты управлять транспортными средствами для таких военнообязанных мужчин", — пояснила юрист.

Напомним, что житель Купянского района Харьковской области не явился в районный Территориальный центр комплектования и социальной поддержки после получения повестки. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы.

Добавим, адвокат Роман Симутин заявил, что во время воздушной тревоги военнообязанный имеет полное право отказаться от повестки или проверки документов со стороны работников территориального центра комплектования или полиции. Это объясняется тем, что есть угроза жизни и требование властей пройти в укрытие.