Полная непригодность — перечень болезней, с которыми не возьмут на войну
Военное положение и всеобщую мобилизацию продлили еще на 90 дней до 13 мая 2024 года. В настоящее время происходит призыв военнообязанных мужчин, однако есть ряд обстоятельств, согласно которым их освобождают от мобилизации, в частности из-за болезней.
Согласно ст. 23 Закона Украины № 3543-XII О мобилизации и Приложении 1 Положения о военно-врачебной экспертизе в ВСУ определен перечень болезней, приводящих к освобождению от призыва, сообщают Факты.
Какие инфекции освобождают от мобилизации
Военнообязанные мужчины, имеющие проблемы со здоровьем, во время военного положения делятся на ограниченно пригодных — их могут призвать по их желанию и только по месту жительства, а также непригодных — снятые с военного учета. Для подтверждения категории таким гражданам иногда следует повторно проходить ВВК раз в шесть месяцев.
Полностью непригодны лица с такими болезнями:
- активный прогрессирующий туберкулез с распадом легочной ткани;
- активный, прогрессирующий туберкулез других органов (кроме легких);
- тяжелые формы вирусных гепатитов со значительным нарушением функций организма, трудно поддающихся лечению;
- ВИЧ с иммунной декомпенсацией в IV стадии.
Из-за инфекций, передающихся половым путем (такие как сифилис, гонорея, хламидиоз, трихомониаз и другие), ВВК может признать временно непригодным, однако после лечения следует пройти повторный осмотр.
Какие новообразования свидетельствуют о непригодности
- злокачественные новообразования с метастазами и неоперабельное состояние;
- онкологические болезни лимфоидной ткани, крови и родственных им тканей со значительными изменениями в составе крови (лимфогранулематоз, миелома, лейкозы, миелодиспластический синдром и т.п.), что прогрессируют;
- доброкачественные опухоли любых локализаций со значительными нарушениями функций организма.
Военнообязанные после операции или в период реабилитации после лучевой или химиотерапии временно непригодны. После завершения курса лечения и реабилитации назначается повторная ВВК.
Болезни крови, освобождающие от призыва
Преимущественно с такими болезнями мужчины ограничено пригодны, временно непригодными они определяются после хирургических вмешательств. Полностью непригодны те, у кого быстро прогрессирующее и декомпенсированное состояние.
К болезням крови и кроветворным органам относят:
- анемию;
- нарушение свертывания крови;
- пурпуру (идиопатическую, тромбоцитопеническую);
- геморрагические состояния (повышенная кровоточивость);
- агранулоцитоз;
- болезни селезенки;
- нарушение с привлечением иммунного механизма (все виды саркоидоза, иммунодефициты).
Расстройства психики, с которыми не возьмут на передовую
- все виды деменции; органический амнестический синдром;
- расстройства психики, личности и поведения вследствие поражения головного мозга или соматической болезни;
- синдром зависимости с резкими, стойкими психическими расстройствами вследствие употребления психоактивных веществ (алкоголя, наркотических веществ, медикаментов);
- эндогенные психозы с часто повторяющимися фазами (шизофрения, хронические бредовые расстройства, эпизодические маниакальные расстройства, аффективные расстройства настроения);
- невротические состояния, связанные со стрессом (фобии, обсессивно-компульсивные, адаптационные и соматоформные расстройства, неврастения, реакции на тяжелый стресс, депрессия, психогенная глухота);
- ангиотрофоневроз III-IV стадии;
- резко выраженные поведенческие синдромы, расстройства личности и эмоций (связаны с расстройствами потребления пищи, со злоупотреблением веществами, не обуславливающими зависимость);
- расстройства поведения и эмоций в подростковом возрасте (гиперкинетические, социальные, эмоциональные, неуточненные психические);
- расстройства личности и поведения в зрелом возрасте (параноидные, шизоидные, диссоциальные, эмоционально нестабильные, истерические и другие);
- расстройства привычек и побуждений, половой идентификации, сексуальные расстройства;
- специфические расстройства речи и языка, способностей к обучению, двигательной функции;
- глубокая и тяжелая умственная отсталость.
В более легких случаях со слабыми и кратковременными симптомами болезни лицо может быть мобилизовано, поскольку определяется ограниченно пригодным.
С какими болезнями нервной системы не возьмут в армию
- воспалительные заболевания центральной нервной системы (менингит, энцефалит, миелит, энцефаломиелит, внутричерепный и внутрипозвоночный абсцесс);
- прогрессирующие болезни ЦНС (системные атрофии, дегенеративные болезни, параличи и паралитические состояния, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, дистонии (кроме вегетососудистой), ДЦП, гидроцефалия, токсическая энцефалопатия и другие);
- эпилепсия при наличии частых приступов или выраженных психических расстройств;
- болезни периферической нервной системы, связанные с поражением нервов, нарушением иннервации и болевым синдромом (нейропатии, миастении, миопатии, дорсалгия, радикулопатия, цервикалгия, ишиас, люмбаго и другие), быстро прогрессирующие;
- расстройства вегетативной нервной системы со значительными нарушениями функции (синдром Брэдбери-Эглстона, семейная дизавтономия Райли-Дея, многосистемная дегенерация, нейрогенная ортостатическая гипотензия — синдром Шая-Дрейджера) прогрессирующие.
Какие болезни глаза и уха определяют непригодность к службе
Среди заболеваний зрения, с которыми не мобилизуют, следующие:
- выраженные анатомические пороки век, орбиты, конъюнктивы со значительными нарушениями зрительных или двигательных функций на обоих глазах;
- резко выраженные болезни всех частей глаза и его придаточного аппарата на обоих глазах, с частыми обострениями или прогрессирующим снижением зрительных функций (рубцы, помутнения, дегенеративные изменения, катаракта, болезни зрительного нерва и т.п.);
- отслоение и разрыв сетчатки любой этиологии на обоих глазах;
- глаукома в тяжелой стадии на обоих глазах;
- стойкий паралич двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии;
- близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов свыше 12,0 дптр или астигматизм любого вида с разностью рефракции в двух главных меридианах свыше 6,0 дптр;
- острота зрения одного глаза ниже 0,1 или его слепота;
- отсутствие глазного яблока при остроте зрения второго глаза 0,3 и ниже или остроту зрения обоих глаз 0,2 и ниже.
В перечень болезней уха, что является основанием для освобождения от службы, входят:
- стойкая полная глухота на оба уха или глухонемота;
- двустороннее тяжелое и глубокое (3-4 степени) нарушение слуховой функции;
- глухота на одно ухо и тяжелая тугоухость на другое;
- двусторонняя тяжелая прогрессирующая тугоухость;
- тугоухость с поражением центральных отделов слухового анализатора, выраженными вегетативными и экстраауральными проявлениями.
Какие болезни кровообращения входят в список освобождающих от призыва заболеваний
- сердечная недостаточность II-Б-III стадии;
- гипертоническая болезнь III стадии с необратимыми структурными поражениями органов-мишеней;
- цереброваскулярные заболевания со значительными нарушениями функций (инфаркт, инсульт, стеноз, эмболия, тромбоз, аневризмы артерий, церебральный атеросклероз, гипертензивная энцефалопатия, последствия хирургических вмешательств);
- болезни артерий со значительными нарушениями кровообращения и функциями (атеросклероз, стеноз, аневризма, расширение или расслоение главных артерий, эмболия и тромбоз аорты);
- болезни периферических сосудов со значительными нарушениями кровообращения и функций (синдром Рейно, облитерирующий тромбангиит);
- приобретенный артериовенозный свищ;
- наследственная гемолитическая телеангиэктазия, неопухолевый невус;
- болезни вен, лимфатических сосудов и узлов со значительными нарушениями кровообращения и функций (флебит, тромбофлебит, тромбоз, эмболия; варикозное расширение вен, лимфаденит, хирургические вмешательства).
С какими болезнями органов дыхания не примут в армию
- стенозы гортани;
- парезы и параличи гортани со значительным нарушением функции голосообразования и дыхания;
- тяжелая форма спастической дисфонии;
- хронические болезни нижних дыхательных путей со значительными нарушениями функции наружного дыхания (бронхит, эмфизема, обструктивная болезнь легких, бронхоэктатическая болезнь);
- болезни легких, вызванные внешними агентами, интерстициальные болезни легких со значительными нарушениями функции внешнего дыхания (пневмокониозы, хронические пневмониты, фиброзирующий идиопатический альвеолит, легочный альвеолярный протеиноз, гемосидероз и другие);
- хронические гнойные и некротические болезни, болезни плевры, другие болезни органов дыхания со значительными нарушениями функции внешнего дыхания (абсцесс легкого и средостения, пиоторакс);
- тяжелая персистирующая бронхиальная астма.
Из-за каких болезней, связанных с пищеварением не мобилизуют
- челюстно-лицевые аномалии (кроме врожденных), в частности аномалии прикуса со значительными нарушениями дыхательной, обонятельной, жевательной, глотательной и речевой функций;
- болезни пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки и аппендикса (эзофагит, гастрит, гастродуоденит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и другие);
- неинфекционный энтерит и колит (болезнь Крона, язвенный колит);
- другие болезни кишечника и брюшины (непроходимость, паралитический илеус, инвагинация, дивертикулярная болезнь, синдром раздраженного кишечника, запор, мегаколон, болезни заднего прохода и прямой кишки, перитонит, спаечная болезнь и другие);
- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;
- болезни печени (алкогольная болезнь печени, токсическое поражение печени, печеночная недостаточность; хронические гепатиты, фиброз и цирроз);
- болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы (холецистит, холангит, панкреатит и др.);
- все виды грыж (паховая, бедренная, пупочная, брюшной стенки, диафрагмальная и другие грыжи брюшной полости).
Болезни кожи, освобождающие от военной службы
- диффузный нейродермит (атопический дерматит) с распространенной лихенификацией кожного покрова;
- пузырчатка обычная;
- герпетиформный дерматит;
- распространенный непрерывно рецидивирующий бляшечный псориаз;
- псориатическая эритродермия.
Из-за каких болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани нельзя призываться в армию
- инфекционные артропатии с стойкими и значительными изменениями (гнойные артриты, реактивные артропатии, болезнь Рейтера);
- воспалительные полиартропатии со значительным нарушением функций (ревматоидный артрит, васкулит и бурсит, синдром Фелти, болезнь Стилла, кристаллические, псориатические и энтеропатические артропатии, ювенильный артрит, подагра);
- системные болезни соединительной ткани со значительным нарушением функций (полиартериит узелковый и родственные состояния, некротизирующие васкулопатии, гранулематоз Вегенера, синдром Такаясу, системная красная волчанка, дерматополимиозит, системный склероз, сухой синдром Шегрена, болезнь Бехнот;
- тяжелая форма анкилозирующего спондилоартрита;
- артрозы и другие поражения суставов со значительными нарушениями функций;
- болезни и поражения мышц, синовиальной оболочки и сухожилий со значительными нарушениями функций;
- остеопатии и хондропатии со значительными нарушениями функций (остеопороз, остеомаляция, замедленное сращивание перелома, стрессовые переломы, фиброзная дисплазия костей, остеомиелит, остеонекроз, болезнь Педжета и другие);
- приобретенные деформации и дефекты пальцев и конечностей со значительными нарушениями функций;
- фибробластические нарушения со значительными нарушениями функций;
- двусторонняя ампутация конечностей на любом уровне или односторонняя ампутационная культя нижней конечности выше уровня верхней трети голени;
- болезни позвоночника со значительными нарушениями функций (искажение, остеохондроз, спондилолиз, спондилолистез, поражение межпозвонковых дисков и др.).
С какими болезнями мочевой системы не призовут на войну
- почечная недостаточность IV-V стадии из-за гломерулярных и тубулоинтерстициальных заболеваний почек (нефротический синдром, хронический интерстициальный нефрит, острый пиелит, пиелонефрит, тубулоинтерстициальный нефрит, хронический первичный пиелонефрит, нефропатии);
- болезни почки, мочеточника, мочевого пузыря и уретры со значительными нарушениями функций (обструктивная уропатия, гидронефроз, пионефроз, мочекаменная болезнь, киста почки, цистит, уретрит, стриктура уретры и другие);
- болезни мужских половых органов со значительными нарушениями функций (гиперплазия, аденома и миома простаты, воспалительные и другие болезни мужских половых органов);
- воспалительные болезни органов малого таза у женщин со значительными нарушениями функций (сальпингит, оофорит, воспаление матки или шейки матки, болезни бартолиновой железы, другие воспалительные болезни влагалища и вульвы);
- невоспалительные болезни женских половых органов со значительными нарушениями функций (эндометриоз, выпадение половых органов, уретероцеле, грыжа мочевого пузыря, свищи, невоспалительные болезни яичников, фаллопиевых труб и широкой связки матки, киста яичника или желтого тела, гематос эрозия и дисплазия шейки матки и т.д.).
Какие пороки развития и хромосомные нарушения помешают мобилизации
- врожденные пороки развития нервной системы;
- врожденные пороки развития глаза, уха, лица и шеи;
- врожденные пороки развития системы кровообращения;
- врожденные пороки развития органов дыхания;
- щель губы и неба и другие врожденные пороки развития органов пищеварения;
- телеокия;
- врожденные пороки развития половых органов;
- врожденные пороки развития мочевой системы;
- врожденные пороки развития и деформации костно-мышечной системы;
- другие врожденные пороки развития;
- хромосомные аномалии.
Какие травмы, отравления и последствия действия внешних причин освобождают от призыва
- любые травмы (переломы, сотрясения, сдавления, контузия, инородное тело, кровоизлияние, разрыв, отек, политравма);
- термические и химические ожоги, отморожение, тепловой удар;
- баротравма, кессонная болезнь, асфиксия;
- поражение молнией, электрическим током;
- воздействия ионизирующего излучения, компонентов ракетного топлива, источников электромагнитного поля, лазерного излучения;
- токсическое действие микроорганизмов I-II групп патогенности;
- отравления лекарственными средствами или химическими веществами немедицинского назначения (газами, дымом, парами, пестицидами, продуктами питания, токсинами вследствие укуса животных, пресмыкающихся, насекомых).
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