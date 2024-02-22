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Полная непригодность — перечень болезней, с которыми не возьмут на войну

22 февраля 2024 07:48
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Полная непригодность — перечень болезней, с которыми не возьмут на войну
Украинский защитник на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Военное положение и всеобщую мобилизацию продлили еще на 90 дней до 13 мая 2024 года. В настоящее время происходит призыв военнообязанных мужчин, однако есть ряд обстоятельств, согласно которым их освобождают от мобилизации, в частности из-за болезней.

Согласно ст. 23 Закона Украины № 3543-XII О мобилизации и Приложении 1 Положения о военно-врачебной экспертизе в ВСУ определен перечень болезней, приводящих к освобождению от призыва, сообщают Факты.

Какие инфекции освобождают от мобилизации

Военнообязанные мужчины, имеющие проблемы со здоровьем, во время военного положения делятся на ограниченно пригодных — их могут призвать по их желанию и только по месту жительства, а также непригодных — снятые с военного учета. Для подтверждения категории таким гражданам иногда следует повторно проходить ВВК раз в шесть месяцев.

Полностью непригодны лица с такими болезнями:

  • активный прогрессирующий туберкулез с распадом легочной ткани;
  • активный, прогрессирующий туберкулез других органов (кроме легких);
  • тяжелые формы вирусных гепатитов со значительным нарушением функций организма, трудно поддающихся лечению;
  • ВИЧ с иммунной декомпенсацией в IV стадии.

Из-за инфекций, передающихся половым путем (такие как сифилис, гонорея, хламидиоз, трихомониаз и другие), ВВК может признать временно непригодным, однако после лечения следует пройти повторный осмотр.

Какие новообразования свидетельствуют о непригодности

  • злокачественные новообразования с метастазами и неоперабельное состояние;
  • онкологические болезни лимфоидной ткани, крови и родственных им тканей со значительными изменениями в составе крови (лимфогранулематоз, миелома, лейкозы, миелодиспластический синдром и т.п.), что прогрессируют;
  • доброкачественные опухоли любых локализаций со значительными нарушениями функций организма.

Военнообязанные после операции или в период реабилитации после лучевой или химиотерапии временно непригодны. После завершения курса лечения и реабилитации назначается повторная ВВК.

Болезни крови, освобождающие от призыва

Преимущественно с такими болезнями мужчины ограничено пригодны, временно непригодными они определяются после хирургических вмешательств. Полностью непригодны те, у кого быстро прогрессирующее и декомпенсированное состояние.

К болезням крови и кроветворным органам относят:

  • анемию;
  • нарушение свертывания крови;
  • пурпуру (идиопатическую, тромбоцитопеническую);
  • геморрагические состояния (повышенная кровоточивость);
  • агранулоцитоз;
  • болезни селезенки;
  • нарушение с привлечением иммунного механизма (все виды саркоидоза, иммунодефициты).
Мужчина на приеме у врача
Мужчина на приеме у врача. Фото: freepik.com

Расстройства психики, с которыми не возьмут на передовую

  • все виды деменции; органический амнестический синдром;
  • расстройства психики, личности и поведения вследствие поражения головного мозга или соматической болезни;
  • синдром зависимости с резкими, стойкими психическими расстройствами вследствие употребления психоактивных веществ (алкоголя, наркотических веществ, медикаментов);
  • эндогенные психозы с часто повторяющимися фазами (шизофрения, хронические бредовые расстройства, эпизодические маниакальные расстройства, аффективные расстройства настроения);
  • невротические состояния, связанные со стрессом (фобии, обсессивно-компульсивные, адаптационные и соматоформные расстройства, неврастения, реакции на тяжелый стресс, депрессия, психогенная глухота);
  • ангиотрофоневроз III-IV стадии;
  • резко выраженные поведенческие синдромы, расстройства личности и эмоций (связаны с расстройствами потребления пищи, со злоупотреблением веществами, не обуславливающими зависимость);
  • расстройства поведения и эмоций в подростковом возрасте (гиперкинетические, социальные, эмоциональные, неуточненные психические);
  • расстройства личности и поведения в зрелом возрасте (параноидные, шизоидные, диссоциальные, эмоционально нестабильные, истерические и другие);
  • расстройства привычек и побуждений, половой идентификации, сексуальные расстройства;
  • специфические расстройства речи и языка, способностей к обучению, двигательной функции;
  • глубокая и тяжелая умственная отсталость.

В более легких случаях со слабыми и кратковременными симптомами болезни лицо может быть мобилизовано, поскольку определяется ограниченно пригодным.

С какими болезнями нервной системы не возьмут в армию

  • воспалительные заболевания центральной нервной системы (менингит, энцефалит, миелит, энцефаломиелит, внутричерепный и внутрипозвоночный абсцесс);
  • прогрессирующие болезни ЦНС (системные атрофии, дегенеративные болезни, параличи и паралитические состояния, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, дистонии (кроме вегетососудистой), ДЦП, гидроцефалия, токсическая энцефалопатия и другие);
  • эпилепсия при наличии частых приступов или выраженных психических расстройств;
  • болезни периферической нервной системы, связанные с поражением нервов, нарушением иннервации и болевым синдромом (нейропатии, миастении, миопатии, дорсалгия, радикулопатия, цервикалгия, ишиас, люмбаго и другие), быстро прогрессирующие;
  • расстройства вегетативной нервной системы со значительными нарушениями функции (синдром Брэдбери-Эглстона, семейная дизавтономия Райли-Дея, многосистемная дегенерация, нейрогенная ортостатическая гипотензия — синдром Шая-Дрейджера) прогрессирующие.

Какие болезни глаза и уха определяют непригодность к службе

Среди заболеваний зрения, с которыми не мобилизуют, следующие:

  • выраженные анатомические пороки век, орбиты, конъюнктивы со значительными нарушениями зрительных или двигательных функций на обоих глазах;
  • резко выраженные болезни всех частей глаза и его придаточного аппарата на обоих глазах, с частыми обострениями или прогрессирующим снижением зрительных функций (рубцы, помутнения, дегенеративные изменения, катаракта, болезни зрительного нерва и т.п.);
  • отслоение и разрыв сетчатки любой этиологии на обоих глазах;
  • глаукома в тяжелой стадии на обоих глазах;
  • стойкий паралич двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии;
  • близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов свыше 12,0 дптр или астигматизм любого вида с разностью рефракции в двух главных меридианах свыше 6,0 дптр;
  • острота зрения одного глаза ниже 0,1 или его слепота;
  • отсутствие глазного яблока при остроте зрения второго глаза 0,3 и ниже или остроту зрения обоих глаз 0,2 и ниже.

В перечень болезней уха, что является основанием для освобождения от службы, входят:

  • стойкая полная глухота на оба уха или глухонемота;
  • двустороннее тяжелое и глубокое (3-4 степени) нарушение слуховой функции;
  • глухота на одно ухо и тяжелая тугоухость на другое;
  • двусторонняя тяжелая прогрессирующая тугоухость;
  • тугоухость с поражением центральных отделов слухового анализатора, выраженными вегетативными и экстраауральными проявлениями.
Мужчина на приеме у врача
Мужчина на приеме у врача. Фото: freepik.com

Какие болезни кровообращения входят в список освобождающих от призыва заболеваний

  • сердечная недостаточность II-Б-III стадии;
  • гипертоническая болезнь III стадии с необратимыми структурными поражениями органов-мишеней;
  • цереброваскулярные заболевания со значительными нарушениями функций (инфаркт, инсульт, стеноз, эмболия, тромбоз, аневризмы артерий, церебральный атеросклероз, гипертензивная энцефалопатия, последствия хирургических вмешательств);
  • болезни артерий со значительными нарушениями кровообращения и функциями (атеросклероз, стеноз, аневризма, расширение или расслоение главных артерий, эмболия и тромбоз аорты);
  • болезни периферических сосудов со значительными нарушениями кровообращения и функций (синдром Рейно, облитерирующий тромбангиит);
  • приобретенный артериовенозный свищ;
  • наследственная гемолитическая телеангиэктазия, неопухолевый невус;
  • болезни вен, лимфатических сосудов и узлов со значительными нарушениями кровообращения и функций (флебит, тромбофлебит, тромбоз, эмболия; варикозное расширение вен, лимфаденит, хирургические вмешательства).

С какими болезнями органов дыхания не примут в армию

  • стенозы гортани;
  • парезы и параличи гортани со значительным нарушением функции голосообразования и дыхания;
  • тяжелая форма спастической дисфонии;
  • хронические болезни нижних дыхательных путей со значительными нарушениями функции наружного дыхания (бронхит, эмфизема, обструктивная болезнь легких, бронхоэктатическая болезнь);
  • болезни легких, вызванные внешними агентами, интерстициальные болезни легких со значительными нарушениями функции внешнего дыхания (пневмокониозы, хронические пневмониты, фиброзирующий идиопатический альвеолит, легочный альвеолярный протеиноз, гемосидероз и другие);
  • хронические гнойные и некротические болезни, болезни плевры, другие болезни органов дыхания со значительными нарушениями функции внешнего дыхания (абсцесс легкого и средостения, пиоторакс);
  • тяжелая персистирующая бронхиальная астма.

Из-за каких болезней, связанных с пищеварением не мобилизуют

  • челюстно-лицевые аномалии (кроме врожденных), в частности аномалии прикуса со значительными нарушениями дыхательной, обонятельной, жевательной, глотательной и речевой функций;
  • болезни пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки и аппендикса (эзофагит, гастрит, гастродуоденит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и другие);
  • неинфекционный энтерит и колит (болезнь Крона, язвенный колит);
  • другие болезни кишечника и брюшины (непроходимость, паралитический илеус, инвагинация, дивертикулярная болезнь, синдром раздраженного кишечника, запор, мегаколон, болезни заднего прохода и прямой кишки, перитонит, спаечная болезнь и другие);
  • язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;
  • болезни печени (алкогольная болезнь печени, токсическое поражение печени, печеночная недостаточность; хронические гепатиты, фиброз и цирроз);
  • болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы (холецистит, холангит, панкреатит и др.);
  • все виды грыж (паховая, бедренная, пупочная, брюшной стенки, диафрагмальная и другие грыжи брюшной полости).
Мужчина на приеме у врача
Мужчина на приеме у врача. Фото: freepik.com

Болезни кожи, освобождающие от военной службы

  • диффузный нейродермит (атопический дерматит) с распространенной лихенификацией кожного покрова;
  • пузырчатка обычная;
  • герпетиформный дерматит;
  • распространенный непрерывно рецидивирующий бляшечный псориаз;
  • псориатическая эритродермия.

Из-за каких болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани нельзя призываться в армию

  • инфекционные артропатии с стойкими и значительными изменениями (гнойные артриты, реактивные артропатии, болезнь Рейтера);
  • воспалительные полиартропатии со значительным нарушением функций (ревматоидный артрит, васкулит и бурсит, синдром Фелти, болезнь Стилла, кристаллические, псориатические и энтеропатические артропатии, ювенильный артрит, подагра);
  • системные болезни соединительной ткани со значительным нарушением функций (полиартериит узелковый и родственные состояния, некротизирующие васкулопатии, гранулематоз Вегенера, синдром Такаясу, системная красная волчанка, дерматополимиозит, системный склероз, сухой синдром Шегрена, болезнь Бехнот;
  • тяжелая форма анкилозирующего спондилоартрита;
  • артрозы и другие поражения суставов со значительными нарушениями функций;
  • болезни и поражения мышц, синовиальной оболочки и сухожилий со значительными нарушениями функций;
  • остеопатии и хондропатии со значительными нарушениями функций (остеопороз, остеомаляция, замедленное сращивание перелома, стрессовые переломы, фиброзная дисплазия костей, остеомиелит, остеонекроз, болезнь Педжета и другие);
  • приобретенные деформации и дефекты пальцев и конечностей со значительными нарушениями функций;
  • фибробластические нарушения со значительными нарушениями функций;
  • двусторонняя ампутация конечностей на любом уровне или односторонняя ампутационная культя нижней конечности выше уровня верхней трети голени;
  • болезни позвоночника со значительными нарушениями функций (искажение, остеохондроз, спондилолиз, спондилолистез, поражение межпозвонковых дисков и др.).

С какими болезнями мочевой системы не призовут на войну

  • почечная недостаточность IV-V стадии из-за гломерулярных и тубулоинтерстициальных заболеваний почек (нефротический синдром, хронический интерстициальный нефрит, острый пиелит, пиелонефрит, тубулоинтерстициальный нефрит, хронический первичный пиелонефрит, нефропатии);
  • болезни почки, мочеточника, мочевого пузыря и уретры со значительными нарушениями функций (обструктивная уропатия, гидронефроз, пионефроз, мочекаменная болезнь, киста почки, цистит, уретрит, стриктура уретры и другие);
  • болезни мужских половых органов со значительными нарушениями функций (гиперплазия, аденома и миома простаты, воспалительные и другие болезни мужских половых органов);
  • воспалительные болезни органов малого таза у женщин со значительными нарушениями функций (сальпингит, оофорит, воспаление матки или шейки матки, болезни бартолиновой железы, другие воспалительные болезни влагалища и вульвы);
  • невоспалительные болезни женских половых органов со значительными нарушениями функций (эндометриоз, выпадение половых органов, уретероцеле, грыжа мочевого пузыря, свищи, невоспалительные болезни яичников, фаллопиевых труб и широкой связки матки, киста яичника или желтого тела, гематос эрозия и дисплазия шейки матки и т.д.).

Какие пороки развития и хромосомные нарушения помешают мобилизации

  • врожденные пороки развития нервной системы;
  • врожденные пороки развития глаза, уха, лица и шеи;
  • врожденные пороки развития системы кровообращения;
  • врожденные пороки развития органов дыхания;
  • щель губы и неба и другие врожденные пороки развития органов пищеварения;
  • телеокия;
  • врожденные пороки развития половых органов;
  • врожденные пороки развития мочевой системы;
  • врожденные пороки развития и деформации костно-мышечной системы;
  • другие врожденные пороки развития;
  • хромосомные аномалии.
Врач делает записи
Доктор делает записи. Фото: freepik.com

Какие травмы, отравления и последствия действия внешних причин освобождают от призыва

  • любые травмы (переломы, сотрясения, сдавления, контузия, инородное тело, кровоизлияние, разрыв, отек, политравма);
  • термические и химические ожоги, отморожение, тепловой удар;
  • баротравма, кессонная болезнь, асфиксия;
  • поражение молнией, электрическим током;
  • воздействия ионизирующего излучения, компонентов ракетного топлива, источников электромагнитного поля, лазерного излучения;
  • токсическое действие микроорганизмов I-II групп патогенности;
  • отравления лекарственными средствами или химическими веществами немедицинского назначения (газами, дымом, парами, пестицидами, продуктами питания, токсинами вследствие укуса животных, пресмыкающихся, насекомых).

Напомним, что часто на прохождение ВВК выделяется слишком мало времени и военнообязанные не получают полноценного осмотра всех врачей. Адвокат Роман Симутин рассказал, как правильно пройти осмотр и какие документы нужно требовать.

Также мы сообщали, что случаются ситуации, когда во время прохождения ВВК врачи не замечают или не принимают во внимание определенные болезни, которые делают невозможным службу в рядах Вооруженных сил. Что делать в таком случае, рассказал юрист Юрий Танасийчук.

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болезнь
Украина
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мобилизация
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ВВК
ТЦК и СП
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