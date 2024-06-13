В Минцифрах ответили, будут ли выдавать повестки в "Действии"

Повестки в "Дії" — в Минцифры сделали заявление
В Министерстве цифровой трансформации Украины рассказали, будут ли отправлять повестки в приложении "Дія". По предоставленной информации, таких планов у министерства нет.
Об этом сообщила заместитель директора директората по развитию электронных услуг Минцифры Валерия Ткач в эфире телемарафона в четверг, 13 июня.
Повестки в "Дії"
Как отметила Ткач, отправка электронных повесток или других повесток приложением "Дії" не планируется.
"Электронных повесток и других уведомлений в "Дії" не планируется", — заявила представительница Министерства цифровой трансформации.
Напомним, член парламентского комитета по вопросам обороны нардеп Федор Вениславский рассказал, придут ли в "Резерв+" электронные повестки и направление на ВВК.
Ранее мы писали, что адвокат объяснил, почему в Украине не вводят электронные повестки.
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