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Повестки в "Дії" — в Минцифры сделали заявление

13 июня 2024 23:03
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
В Минцифрах ответили, будут ли выдавать повестки в "Действии"
Приложение "Дія". Фото: Новини.LIVE
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В Министерстве цифровой трансформации Украины рассказали, будут ли отправлять повестки в приложении "Дія". По предоставленной информации, таких планов у министерства нет.

Об этом сообщила заместитель директора директората по развитию электронных услуг Минцифры Валерия Ткач в эфире телемарафона в четверг, 13 июня.

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Повестки в "Дії"

Как отметила Ткач, отправка электронных повесток или других повесток приложением "Дії" не планируется.

"Электронных повесток и других уведомлений в "Дії" не планируется", — заявила представительница Министерства цифровой трансформации.

Напомним, член парламентского комитета по вопросам обороны нардеп Федор Вениславский рассказал, придут ли в "Резерв+" электронные повестки и направление на ВВК.

Ранее мы писали, что адвокат объяснил, почему в Украине не вводят электронные повестки.

Украина
мобилизация
Дия
электронные повестки
повестки
Минцифры

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