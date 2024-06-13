У Мінцифрах відповіли, чи будуть видавати повістки в "Дії"

Додаток "Дія". Фото: Новини.LIVE

В Міністерстві цифрової трансформації України розповіли, чи відправлятимуть повістки у застосунку "Дія". За наданою інформацією, таких планів у міністерства немає.

Про це повідомила заступниця директора директорату розвитку електронних послуг Мінцифри Валерія Ткач в ефірі телемарафону у четвер, 13 червня.

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Повістки в "Дії"

Як зазначила Ткач, відправлення електронних повісток або інших повісток додатком "Дія" не планується.

"Електронних повісток та інших сповіщень в "Дії" не планується", — заявила представниця Міністерства цифрової трансформації.

Нагадаємо, член парламентського комітету з питань оборони нардеп Федір Веніславський розповів, чи прийдуть у "Резерв+" електронні повістки та направлення на ВЛК.

Раніше ми писали, що адвокат пояснив, чому в Україні не запроваджують електронні повістки.