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Повістки у "Дії" — у Мінцифри зробили заяву

13 червня 2024 23:03
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
У Мінцифрах відповіли, чи будуть видавати повістки в "Дії"
Додаток "Дія". Фото: Новини.LIVE
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

В Міністерстві цифрової трансформації України розповіли, чи відправлятимуть повістки у застосунку "Дія". За наданою інформацією, таких планів у міністерства немає.

Про це повідомила заступниця директора директорату розвитку електронних послуг Мінцифри Валерія Ткач в ефірі телемарафону у четвер, 13 червня.

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Повістки в "Дії"

Як зазначила Ткач, відправлення електронних повісток або інших повісток додатком "Дія" не планується.

"Електронних повісток та інших сповіщень в "Дії" не планується", — заявила представниця Міністерства цифрової трансформації.

Нагадаємо, член парламентського комітету з питань оборони нардеп Федір Веніславський розповів, чи прийдуть у "Резерв+" електронні повістки та направлення на ВЛК.

Раніше ми писали, що адвокат пояснив, чому в Україні не запроваджують електронні повістки.

Україна
мобілізація
Дія
електронні повістки
повістки
Мінцифри

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