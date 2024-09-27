Повестка по почте — как она выглядит и как ее получить

Отделение Укрпочты. Фото: УНИАН

В Украине стали рассылать повестки по почте. Глава АО "Укрпочта" Игорь Смилянский ответил, как выглядит она и какая процедура ее получения.

Об этом Игорь Смилянский сообщил в комментарии для "Суспільне".

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Повестки по почте — в чем разница

Игорь Смилянский заявил, что рассылка повесток Укрпочтой фактически ничем не отличается от процедуры рассылки судебных документов. Повестка, которую послали по почте, имеет вид обычного заказного письма в обычном конверте. Его получатель должен получить под подпись.

Впрочем, если человек не пришел за письмом, то есть процедура дальнейших действий Укрпочты. Есть четко регламентированная процедура, указанная в законодательстве.

"Если отмечается, что человека нет (письмо не получено лично. — Ред.), остается сообщение, и если за письмом не приходят, то так же, как и с судебными документами — мы это оставляем в системе и возвращаем письмо (повестку. — Ред.) отправителю (Минобороны. — Ред.)", — объяснил Смелянский.

Напомним, стало известно, какую сумму выделил Кабинет министров Украины на рассылку писем через Укрпочту.

Также адвокат назвал категории военнообязанных, которые в первую очередь получат повестки через Укрпочту.