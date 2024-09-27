Повістка поштою — який вигляд вона має та як її отримати

Відділення Укрпошти. Фото: УНІАН

В Україні почали розсилати повістки поштою. Голова АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський відповів, який вигляд вона має та яка процедура її отримання.

Про це Ігор Смілянський повідомив в коментарі для "Суспільне".

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Ігор Смілянський заявив, що розсилка повісток "Укрпоштою" фактично нічим не відрізняється від процедури розсилки судових документів. Повістка, яку надіслали поштою, має вигляд звичайного рекомендованого листа у звичайному конверті. Його одержувач має отримати під підпис.

Втім, якщо людина не прийшла за листом, то є процедура подальших дій Укрпошти. Є чітко регламентована процедура, яка зазначена в законодавстві.

"Якщо зазначається, що людини немає (лист не отриманий особисто. — Ред.), залишається повідомлення, і якщо за листом не приходять, то так, як і з судовими документами — ми це залишаємо в системі та повертаємо листа (повістку. — Ред.) відправнику (Міноборони. — Ред.)", — пояснив Смілянський.

Нагадаємо, стало відомо, яку суму виділив Кабінет міністрів України на розсилання листів через Укрпошту.

Також адвокат назвав категорії військовозобов'язаних, які першочергово отримають повістки через Укрпошту.