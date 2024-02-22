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Повістка в дверях після ВЛК — адвокати пояснили, що робити

22 лютого 2024 01:26
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повістка в дверях після ВЛК — адвокати пояснили, що робити
Чоловік знайшов повістку в дверях. Фото: te.20minut.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Киянин Олег розповів, що виявив повістку у дверях своєї квартири. За словами чоловіка, військово-лікарську комісію (ВЛК) проходив за чотири місяці до цього, а до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки не викликали телефоном чи за місцем роботи.

Фахівці з платформи Юристи.ua пояснили, що робити в такій ситуації.

Що робити з повісткою у дверях

На запитання Олега, що робити з повісткою, яку знайшов у дверях та чи може вона бути бойовою, юристи відповіли, що така повістка є незаконно врученою.

Скриншот повідомлення з сайту Юристи.ua
Скриншот повідомлення з сайту Юристи.ua

"Повістка вважається законно врученою тільки особисто. Повістку у дверях можете ігнорувати. Це повістка на уточнення даних. Мобілізаційне розпорядження в дверях не залишають", — пояснив юрист Юрій Айвазян.

Чоловік також спитав, чи може його забронювати роботодавець після проходження ВЛК, на що юристи відповіли позитивно, адже ВЛК під час воєнного стану проходиться раз на рік.

Скриншот повідомлення з сайту Юристи.ua
Скриншот повідомлення з сайту Юристи.ua

Нагадаємо, трапляється, що після проходження ВЛК та отримання повістки військовозобов'язаний потрапляє у лікарню. Адвокат Олександр Потєшін відповів, що відбуватиметься у такому разі.

Також ми повідомляли, що юристи розповіли, яке покарання загрожує за неявку до ТЦК через 60 днів.

мобілізація
повістки
бронювання
війна в Україні
ВЛК
ТЦК та СП
військовозобов'язані
війна

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