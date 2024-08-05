Мобилизация в Украине — при каких условиях повестка послана по почте будет считаться врученной

Повестка в почтовом ящике. Фото иллюстративное: gsminfo.com.ua

Военнообязанным мужчинам с 18 июля отправлять повестки могут по почте. В большинстве случаев такое уведомление будет считаться врученным, но есть и ситуации, при которых граждане могут не появляться в территориальные центры комплектования без последствий.

Об этом говорится в постановлении Кабмина от 25 июня 2024 г. № 747.

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При каких условиях повестка считается врученной

В постановлении Кабмина говорится, что повестка или другой документ о вызове в ТЦК может быть направлена "почтовой отправкой с описанием вложения и уведомлением о вручении".

Так, повестку, отправленную по почте, считают врученных в следующих случаях:

есть подтверждение от почтового оператора о получении почтовой отправки лицом;

в почтовом сообщении сделана отметка об отказе от получения отправки;

в почтовом сообщении есть отметка об отсутствии лица по адресу, указанному ТЦК при обновлении своих данных.

При каких условиях можно не идти в ТЦК после повестки по почте

В то же время, есть случаи, когда после отправки повестки по почте можно не идти в ТЦК и за это ничего не будет. Существует четыре таких ситуации: