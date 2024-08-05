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Повістка поштою — за яких умов вона вважатиметься врученою

5 серпня 2024 11:17
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні — за яких умов, повістка надіслана поштою, вважатиметься врученою
Повістка у поштовій скриньці. Фото ілюстративне: gsminfo.com.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Військовозобов'язаним чоловікам з 18 липня надсилати повістки можуть поштою. У більшості випадків таке оповіщення вважатиметься врученим, але є й ситуації, за яких громадяни можуть не з'являтися до територіальних центрів комплектування без наслідків.

Про це йдеться в постанові Кабміну від 25 червня 2024 року № 747.

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За яких умов повістка вважається врученою

У постанові Кабміну йдеться, що повістка або інший документ про виклик до ТЦК може бути надіслана "поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення". 

Так, повістку, надіслану поштою, вважають вручених у наступних випадках:

  • є підтвердження від поштового оператора про отримання поштового відправлення особою;
  • у поштовому повідомленні зроблено відмітку про відмову від отримання відправлення;
  • у поштовому повідомленні є відмітка про відсутність особи за адресою, яку вона вказала ТЦК під час оновлення своїх даних.

За яких умов можна не йти до ТЦК після повістки поштою

Водночас є випадки, коли після відправки повістки поштою можна не йти до ТЦК і за це нічого не буде. Існує чотири таких ситуації:

  • природні катастрофи або інші стихійні лиха можуть бути причиною для неявки;
  • якщо особа хворіє, вона має право не з'явитися до ТЦК;
  • у випадку, якщо на відповідній території тривають воєнні дії, і їхні наслідки або інші обставини позбавили чоловіка можливості особисто прибути у визначені пункт і строк;
  • якщо помер близький родич або близький родич його дружини, громадянин має право не з'явитися в ТЦК.

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