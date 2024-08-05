Мобілізація в Україні — за яких умов, повістка надіслана поштою, вважатиметься врученою

Повістка у поштовій скриньці. Фото ілюстративне: gsminfo.com.ua

Військовозобов'язаним чоловікам з 18 липня надсилати повістки можуть поштою. У більшості випадків таке оповіщення вважатиметься врученим, але є й ситуації, за яких громадяни можуть не з'являтися до територіальних центрів комплектування без наслідків.

Про це йдеться в постанові Кабміну від 25 червня 2024 року № 747.

Читайте також:

За яких умов повістка вважається врученою

У постанові Кабміну йдеться, що повістка або інший документ про виклик до ТЦК може бути надіслана "поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення".

Так, повістку, надіслану поштою, вважають вручених у наступних випадках:

є підтвердження від поштового оператора про отримання поштового відправлення особою;

у поштовому повідомленні зроблено відмітку про відмову від отримання відправлення;

у поштовому повідомленні є відмітка про відсутність особи за адресою, яку вона вказала ТЦК під час оновлення своїх даних.

За яких умов можна не йти до ТЦК після повістки поштою

Водночас є випадки, коли після відправки повістки поштою можна не йти до ТЦК і за це нічого не буде. Існує чотири таких ситуації: