Мобілізація в Україні — за яких умов, повістка надіслана поштою, вважатиметься врученою

Повістка поштою — за яких умов вона вважатиметься врученою
Військовозобов'язаним чоловікам з 18 липня надсилати повістки можуть поштою. У більшості випадків таке оповіщення вважатиметься врученим, але є й ситуації, за яких громадяни можуть не з'являтися до територіальних центрів комплектування без наслідків.
Про це йдеться в постанові Кабміну від 25 червня 2024 року № 747.
За яких умов повістка вважається врученою
У постанові Кабміну йдеться, що повістка або інший документ про виклик до ТЦК може бути надіслана "поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення".
Так, повістку, надіслану поштою, вважають вручених у наступних випадках:
- є підтвердження від поштового оператора про отримання поштового відправлення особою;
- у поштовому повідомленні зроблено відмітку про відмову від отримання відправлення;
- у поштовому повідомленні є відмітка про відсутність особи за адресою, яку вона вказала ТЦК під час оновлення своїх даних.
За яких умов можна не йти до ТЦК після повістки поштою
Водночас є випадки, коли після відправки повістки поштою можна не йти до ТЦК і за це нічого не буде. Існує чотири таких ситуації:
- природні катастрофи або інші стихійні лиха можуть бути причиною для неявки;
- якщо особа хворіє, вона має право не з'явитися до ТЦК;
- у випадку, якщо на відповідній території тривають воєнні дії, і їхні наслідки або інші обставини позбавили чоловіка можливості особисто прибути у визначені пункт і строк;
- якщо помер близький родич або близький родич його дружини, громадянин має право не з'явитися в ТЦК.
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